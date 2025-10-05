By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED October 05, 2025
रोहित शर्मा Vs महेंद्र सिंह धोनी: भारत को किसने ज्यादा टूर्नामेंट्स जिताए?
रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी भारत के दो महान कप्तानों में गिने जाएंगे। वनडे और टी-20 क्रिकेट में रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर कप्तान खास उपलब्धि हासिल की है।
रोहित शर्मा बनाम धोनी
एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंट्स मिलाकर धोनी और रोहित में से किसने भारत को ज्यादा कप जितााए हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
भारत को किसने कितने टूर्नामेंट्स जिताए
सबसे पहले बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2007 में पहली बार भारत को टी-20 विश्व कप जिताया था। टी-20 विश्व कप की शुरुआत इसी साल हुई थी।
धोनी ने जीता टी-20 वर्ल्ड कप
इसके बाद भारत लंबे समय तक टी-20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। साल 2024 में रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में धोनी के बाद दोबारा टी-20 विश्व कप जिताया।
रोहित ने भी जीता टी-20 वर्ल्ड कप
धोनी ने भारत को 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया। 2013 के बाद साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई लेकिन भारत पाकिस्तान से फाइनल हार गया।
धोनी के नाम चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब
धोनी के बाद साल 2025 में रोहित शर्मा ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया।
रोहित के नाम भी चैंपियंस ट्रॉफी
एक तरफ धोनी ने भारत को 2010 और 2016 का एशिया कप जिताया, तो रोहित शर्मा भी पीछे नहीं रहे।
धोनी ने भारत को जिताए दो एशिया कप
रोहित ने धोनी के बराबर ही दो बार भारत को एशिया कप का खिताब जिताया। रोहित ने साल 2018 और 2023 में यह उपलब्धि हासिल की।
रोहित ने भी भारत को जिताए दो एशिया कप
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने साल 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता। जबकि रोहित शर्मा 2023 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए।
धोनी ने जिताया वनडे वर्ल्ड कप
इस तरह धोनी के पास, टी-20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और दो बार एशिया कप जीतने का खिताब है। जबकि रोहित शर्मा के पास टी-20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, और दो बार एशिया कप जीतने का खिताब है। रोहित के पास वनडे वर्ल्ड कप नहीं है, वरना वे धोनी की बराबरी कर जाते।
रोहित के पास वनडे वर्ल्ड कप नहीं
