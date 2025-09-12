By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

रोहित शर्मा Vs महेंद्र सिंह धोनी: भारत ने किसकी कप्तानी में ज्यादा एशिया कप जीते?

रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को भारत के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है।

रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी

Pic Credit: Social Media

एक तरफ जहां महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को एक टी-20 वर्ल्ड, एक वनडे वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया है।

धोनी ने तीन ICC ट्रॉफी जिताए

Pic Credit: Social Media

वहीं, रोहित शर्मा ने भारत को एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक टी-20 वर्ल्ड कप जिताया है।

रोहित के नाम दो आईसीसी ट्रॉफी

Pic Credit: Social Media

इन दोनों कप्तानों ने टीम इंडिया को एशिया कप की कितनी ट्रॉफी दिलाई हैं, यह सवाल कई लोगों के मन में होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से किस कप्तान ने भारत को ज्यादा एशिया कप जिताए हैं।

कितने एशिया कप जीते?

Video Credit: Social Media

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों कप्तानों ने भारत को दो-दो एशिया कप जिताए हैं।

दोनों ने दो-दो जिताए

Pic Credit: Social Media

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2010 का एशिया कप जीता है। साथ ही धोनी ने भारत को 2016 का टी-20 एशिया कप भी जिताया था।

धोनी ने इन सालों में जीता एशिया कप

Pic Credit: Social Media

रोहित शर्मा ने भी भारत को दो बार एशिया कप में चैंपियन बनाया है।

रोहित ने भी दो बार बनाया चैंपियन

Pic Credit: Social Media

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2018 और 2023 का खिताब अपने नाम किया है।

2018 और 2023 में जीता खिताब

Pic Credit: Social Media

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहित और धोनी के अलावा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी भारत को दो एशिया कप जिताए हैं। सुनील गावस्कर और दिलीप वेंगसरकर की कप्तानी में भी भारत ने एक-एक एशिया कप जीता है।

इन कप्तानों ने भी दिलाई है जीत

Pic Credit: Social Media

भारत के अलावा और कौन सी टीमों ने जीता है एशिया कप और कितनी बार?

 Click Here