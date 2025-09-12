रोहित शर्मा Vs महेंद्र सिंह धोनी: भारत ने किसकी कप्तानी में ज्यादा एशिया कप जीते?
रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को भारत के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है।
रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी
एक तरफ जहां महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को एक टी-20 वर्ल्ड, एक वनडे वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया है।
धोनी ने तीन ICC ट्रॉफी जिताए
वहीं, रोहित शर्मा ने भारत को एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक टी-20 वर्ल्ड कप जिताया है।
रोहित के नाम दो आईसीसी ट्रॉफी
इन दोनों कप्तानों ने टीम इंडिया को एशिया कप की कितनी ट्रॉफी दिलाई हैं, यह सवाल कई लोगों के मन में होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से किस कप्तान ने भारत को ज्यादा एशिया कप जिताए हैं।
कितने एशिया कप जीते?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों कप्तानों ने भारत को दो-दो एशिया कप जिताए हैं।
दोनों ने दो-दो जिताए
महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2010 का एशिया कप जीता है। साथ ही धोनी ने भारत को 2016 का टी-20 एशिया कप भी जिताया था।
धोनी ने इन सालों में जीता एशिया कप
रोहित शर्मा ने भी भारत को दो बार एशिया कप में चैंपियन बनाया है।
रोहित ने भी दो बार बनाया चैंपियन
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2018 और 2023 का खिताब अपने नाम किया है।
2018 और 2023 में जीता खिताब
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहित और धोनी के अलावा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी भारत को दो एशिया कप जिताए हैं। सुनील गावस्कर और दिलीप वेंगसरकर की कप्तानी में भी भारत ने एक-एक एशिया कप जीता है।
इन कप्तानों ने भी दिलाई है जीत
भारत के अलावा और कौन सी टीमों ने जीता है एशिया कप और कितनी बार?