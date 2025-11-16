By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 16, 2025
News
रोहित शर्मा
Vs
बाबर आजम:
ODI
में किसके शतक ज्यादा?
बाबर आजम ने हाल ही में लंबे समय के अंतराल के बाद वनडे क्रिकेट में शतक लगाया।
बाबर आजम का शतक
बाबर आजम का यह शतक उनके करियर में एक नया मोड़ ला सकता है।
करियर में ला सकता है मोड़
लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बाद बाबर आजम की वापसी हुई और उन्होंने शतक लगाया।
टीम से थे बाहर
वनडे क्रिकेट में उनका यह 20वीं शतक था। वे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से शतकों के मामले में बहुत पीछे हैं।
20वां शतक
बाबर आजम रोहित शर्मा से वनडे क्रिकेट में शतकों के मामले में कितना पीछे हैं आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
रोहित शर्मा से कितने शतक पीछे
रोहित शर्मा के वनडे करियर की बात की जाए तो उन्होंने अब तक 276 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 268 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 11370 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने इस दौरान 33 वनडे शतक लगाए हैं।
रोहित ने लगाए हैं 33 शतक
वहीं बाबर आजम के करियर को देखें तो उन्होंने अब तक 139 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 136 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 6467 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 20 शतक लगाए हैं।
बाबर के 20 शतक
इस तरह आंकड़ों को तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बाबर आजम ने अभी वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा से 13 शतक कम लगाए हैं।
रोहित से 13 शतक पीछे
हालांकि, यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि उन्होंने रोहित के मुकाबले बहुत कम मैच खेले हैं।
बाबर ने खेले हैं कम मैच
