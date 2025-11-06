By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
रोहित शर्मा या विराट कोहली: एक ODI मैच खेलने लिए किसको ज्यादा पैसे मिलते हैं?
विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी हैं।
रोहित और कोहली
Pic Credit: Social Media
ये दोनों अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं।
सिर्फ वनडे में आते हैं नजर
Pic Credit: Social Media
इन खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है।
फैन-फॉलोइंग
Video Credit: Social Media
रोको की जोड़ी को पूरी दुनिया जानती है। लोगों के मन में
इनसे जुड़े
कई सवाल भी रहते हैं।
जानती है पूरी दुनिया
Pic Credit: Social Media
कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि रोहित और कोहली को एक वनडे मैच खेलने कि लिए कितनी फीस मिलती है।
कितनी मिलती है फीस
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
जानिए
Pic Credit: Social Media
बता दें कि बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए मैच फीस का स्पष्ट ढांचा तय किया है।
बीसीसीआई ने तय किया है स्पष्ट ढांचा
Pic Credit: Social Media
यह फीस सभी ग्रेड (ए+, ए, बी, सी) के खिलाड़ियों के लिए समान रहती है और सिर्फ प्लेइंग XI में शामिल खिलाड़ियों को ही पूरी राशि दी जाती है।
सभी ग्रेड के खिलाड़ियों को बराबर मैच फीस
Pic Credit: Social Media
वनडे क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों को प्रति मैच 6 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। रोहित और कोहली को भी हर वनडे मैच में इतनी ही धनराशि दी जाती है।
रोहित और कोहली को इतने लाख
Pic Credit: Social Media
उत्तर प्रदेश के इस स्कूल से दीप्ति शर्मा ने की है पढ़ाई
Click Here