रोहित के इतने बच्चे, देखें फैमिली फोटोज
भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता हैं। रोहित की एक बेटी और एक बेटा है।
दो बच्चे
रोहित की बेटी का नाम समायरा है तो बेटे का नाम अहान है। समायरा का जन्म 30 दिसंबर 2018 को मुंबई में हुआ था।
बेटी का नाम
बात करें अहान की तो उनका जन्म 15 नवंबर 2024 में हुआ था। रोहित ने अबतक अपने बेटे का चेहरा नहीं दिखाया है।
बेटे का नाम
रोहित शर्मा की वाइफ का नाम रितिका है और इस कपल ने 2015 में शादी कर ली थी।
2015 में शादी
रितिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। रितिका अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें अपलोड करती रहती हैं जिन्हें फैन्स काफी पसंद भी करते हैं।
काफी एक्टिव हैं
रितिका बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। दो बच्चों की मां होने के बावजूद उनकी फिटनेस देखते ही बनती है।
खूबसूरत और ग्लैमरस
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली रितिका सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं।
अप्सरा से कम नहीं
क्रिकेटर को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे फैमिली को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।
फुर्सत मिलते ही
रोहित की गिनती दुनिया के टॉप अमीर क्रिकेटर्स में होती है लिहाजा वे फैमिली को सुपर लग्जरी लाइफ मुहैया करवाते हैं।
लग्जरी लाइफ
टीम इंडिया के कप्तान मुंबई में आलीशान घर में रहते हैं तो वहीं उनके पास एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां हैं।
आलीशान घर
