शादी की सालगिरह पर रोहित हुए रोमांटिक

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा खेल के अलावा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

रोहित शर्मा शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं। रोहित की वाइफ का नाम रीतिका है।

रोहित की शादी को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर रोहित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वाइफ संग खास तस्वीरें शेयर की हैं।

रोहित इन अनदेखी तस्वीरों में रीतिका संग बेहद ही रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। दोनों का लव बॉन्ड तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा है।

रोहित शर्मा ने कैप्शन में लिखा - 'हमने एक-दूसरे से कुछ वादा किया था, ये जाने बिना कि वो कैसा होगा'

विस्फोटक बल्लेबाज ने लिखा कि 'एक दशक बाद, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था'

रोहित ने आगे लिखा 'इस दौरान हमने कुछ ऐसा खास बनाया जिसकी हम दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी'

रोहित ने लंबे समय तक डेटिंग के बाद रीतिक संग सात फेरे लिए थे। रीतिका पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह की राखी सिस्टर हैं।

आपको बता दें कि रोहित की पूरी पारी के दौरान रितिका हर मैच में अपनी उंगलियां क्रॉस करके बैठती हैं। रोहित भी कई इंटरव्यू में इसका जिक्र कर चुके हैं।

