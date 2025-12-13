By Mohit
PUBLISHED Dec 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
शादी की सालगिरह पर रोहित हुए रोमांटिक
भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा खेल के अलावा
अक्सर
अपनी
पर्सनल
लाइफ
के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल लाइफ
Source: Insta
रोहित शर्मा शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं। रोहित की
वाइफ
का नाम
रीतिका
है।
दो बच्चों के पिता
Source: Insta
रोहित की शादी को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर रोहित ने अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर
वाइफ
संग खास तस्वीरें शेयर की हैं।
10 साल पूरे
Source: Insta
रोहित इन अनदेखी तस्वीरों में
रीतिका
संग बेहद ही
रोमांटिक
अंदाज में नजर आ रहे हैं। दोनों का
लव
बॉन्ड
तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा है।
रोमांटिक
अंदाज
Source: Insta
रोहित शर्मा ने
कैप्शन
में लिखा
- '
हमने एक-दूसरे से कुछ वादा किया था, ये जाने बिना कि
वो
कैसा
होगा
।
'
कैप्शन पढ़िए
Source: Insta
विस्फोटक बल्लेबाज ने लिखा कि
'
एक दशक बाद, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला
था
।
'
बेहतरीन फैसला
Source: Insta
रोहित ने आगे लिखा
'
इस दौरान हमने कुछ ऐसा खास बनाया जिसकी हम दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की
थी
।
'
कल्पना भी नहीं
Source: Insta
रोहित ने लंबे समय तक
डेटिंग
के बाद
रीतिक
संग सात फेरे लिए थे।
रीतिका
पूर्व
ऑलराउंडर
युवराज सिंह की राखी
सिस्टर
हैं।
युवी की राखी सिस्टर
Source: Insta
आपको बता दें कि रोहित की पूरी पारी के दौरान
रितिका
हर मैच में अपनी उंगलियां
क्रॉस
करके बैठती हैं। रोहित भी कई इंटरव्यू में इसका जिक्र कर चुके हैं।
रोहित के लिए
Source: Insta
अर्शदीप
सिंह की
सिस्टर
से मिलिए
