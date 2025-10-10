By Mohit
PUBLISHED Oct 10, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Auto

रोहित शर्मा ने खरीदी ये जबरदस्त कार

भारतीय स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने कार कलेक्शन में एक और लग्जरी कार को शामिल किया है।

लग्जरी कार

Photo: Tesla

रोहित ने Tesla Model Y कार खरीदी है जिसका बीते दिनों ही मुंबई में पहला शोरूम भी खुला था।

Tesla Model Y

Photo: Tesla

Tesla Model Y इलेक्ट्रिक कार है जिसका निर्माण दुनिया के टॉप बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी करती है।

मस्क की कंपनी

Photo: Tesla

रोहित ने इस कार का Tesla Model Y RWD स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट खरीदा है जिसमें  75 kWh का बैटरी पैक है।

स्टैंडर्ड रेंज

Photo: Tesla

कार की सिंगल चार्ज ड्राइविंग रेंज 622 किलोमीटर है। एक्स शोरूम प्राइस 67.89 लाख रुपये है।

कीमत इतनी

Photo: Tesla

कार में 220 kW मोटर लगी है, जो कि 295 बीएचपी की पावर और 420 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है।

पावर इतनी

Photo: Tesla

रोहित की कार का नंबर (3015) भी काफी खास है। 30 दिसंबर को रोहित की बेटी जन्म हुआ था तो वहीं 15 नवंबर को बेटे जन्म हुआ था।

नंबर भी खास

Photo: Tesla

आपको बता दें कि रोहित शर्मा के पास लैंड रोवर रेंज रोवर एचएसई लॉन्ग व्हीलबेस और लैम्बोर्गिनी उरूस एसई कार भी है।

अन्य कारें

Photo: Lamborghini

इन कारों के अलावा हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित के पास, बीएमडब्ल्यू एम5, मर्सिडीज बेंज जीएलएस 400डी और मर्सिडीज बेंज एस-क्लास भी है।

ये कारें भी

Photo: Mercedes

