PUBLISHED Oct 10, 2025
रोहित शर्मा ने खरीदी ये जबरदस्त कार
भारतीय स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने कार कलेक्शन में एक और लग्जरी कार को शामिल किया है।
लग्जरी कार
Photo: Tesla
रोहित ने Tesla Model Y कार खरीदी है जिसका बीते दिनों ही मुंबई में पहला शोरूम भी खुला था।
Tesla Model Y
Photo: Tesla
Tesla Model Y इलेक्ट्रिक कार है जिसका निर्माण दुनिया के टॉप बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी करती है।
मस्क की कंपनी
Photo: Tesla
रोहित ने इस कार का Tesla Model Y RWD स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट खरीदा है जिसमें 75 kWh का बैटरी पैक है।
स्टैंडर्ड रेंज
Photo: Tesla
कार की सिंगल चार्ज ड्राइविंग रेंज 622 किलोमीटर है। एक्स शोरूम प्राइस 67.89 लाख रुपये है।
कीमत इतनी
Photo: Tesla
कार में 220 kW मोटर लगी है, जो कि 295 बीएचपी की पावर और 420 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है।
पावर इतनी
Photo: Tesla
रोहित की कार का नंबर (3015) भी काफी खास है। 30 दिसंबर को रोहित की बेटी जन्म हुआ था तो वहीं 15 नवंबर को बेटे जन्म हुआ था।
नंबर भी खास
Photo: Tesla
आपको बता दें कि रोहित शर्मा के पास लैंड रोवर रेंज रोवर एचएसई लॉन्ग व्हीलबेस और लैम्बोर्गिनी उरूस एसई कार भी है।
अन्य कारें
Photo: Lamborghini
इन कारों के अलावा हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित के पास, बीएमडब्ल्यू एम5, मर्सिडीज बेंज जीएलएस 400डी और मर्सिडीज बेंज एस-क्लास भी है।
ये कारें भी
Photo: Mercedes
