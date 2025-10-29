By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 29, 2025
ODI के नंबर 1 बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, जानिए विराट कोहली किस स्थान पर?
आईसीसी द्वारा जारी ताजा वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं।
रोहित शर्मा नंबर वन
Pic Credit: Social Media
मौजूदा समय में रोहित शर्मा के 781 रेटिंग पॉइंट्स हैं और वे पहले स्थान पर बने हुए हैं।
781 रेटिंग पॉइंट्स
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा की हालिया वनडे फॉर्म बेहद शानदार रही।
शानदार फॉर्म
Pic Credit: Social Media
ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले रोहित शर्मा आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नजर आए थे, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी।
फाइनल में जड़ा था अर्धशतक
Pic Credit: Social Media
ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा जल्दी पवेलियन चले गए थे, लेकिन दूसरे और तीसरे वनडे में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की।
दूसरे और तीसरे वनडे में धमाल
Video Credit: Social Media
दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं तीसरे और आखिरी वनडे में शतक लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाने के साथ-साथ रैंकिंग में भी सुधार किया।
लगाए शतक और अर्धशतक
Pic Credit: Social Media
वहीं, विराट कोहली की बात करें तो उनकी रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है।
विराट कोहली की रैंकिंग में गिरावट
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली वनडे की ताजा जारी रैंकिंग में एक स्थान की गिरावट के साथ लिस्ट में 6वें नंबर पर हैं। मौजूदा समय में विराट कोहली के 725 रेटिंग पॉइंट्स हैं।
6वें स्थान पर हैं कोहली
Pic Credit: Social Media
बता दें कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल आईसीसी की ताजा जारी वनडे रैंकिंग में 745 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
शुभमन गिल नंबर 3 पर
Pic Credit: Social Media
