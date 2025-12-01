Road of Bones: ये है खौफनाक इतिहास वाली सड़क

By Navaneet Rathaur
दुनिया की सबसे भयानक सड़क, जिसे 'रोड ऑफ बोन्स' कहते हैं। ये सिर्फ डामर और पत्थर से नहीं बनी, बल्कि इसके नीचे लाखों इंसानों की हड्डियां दबी हैं। इसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
Road of Bones
दरअसल, हम बात कर रहे हैं रूस के साइबीरिया में स्थित कोलिमा हाईवे की। यहां साल के 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है। ये दुनिया का सबसे ठंडा और सुनसान इलाका है।
कहां है ये सड़क?
इस सड़क के नीचे सचमुच इंसानी हड्डियां और कंकाल दबे हैं। गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो सड़क किनारे खोपड़ियां और हड्डियां नजर आने लगती हैं। इसीलिए इसे हड्डियों की सड़क कहा जाता है।
नाम क्यों पड़ा Road of Bones?
1932 में सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने इस हाईवे का निर्माण शुरू करवाया। लाखों गुलाग कैदियों और राजनीतिक बंदियों को जबरन ठंडे साइबीरिया भेजा गया ताकि वे बंधुआ मजदूरी करें।
1930 का दौर – स्टालिन का आतंक
कैदियों को ना ठीक खाना मिलता था, ना गर्म कपड़े, ना रहने की जगह। -50°C ठंड में दिन-रात काम। जो थककर गिरता, उसे जिंदा ही सड़क के नीचे दबा दिया जाता था।
नर्क से भी बदतर हालात
अनुमान है कि इस सड़क के निर्माण में 2.5 लाख से 10 लाख तक कैदी मारे गए। कहा जाता है कि हर किलोमीटर सड़क के नीचे सैकड़ों लाशें दबी हैं। ये आंकड़ा आज भी दिल दहला देता है।
कितने लोग मरे?
जमीन हमेशा जमी रहती थी, खुदाई मुश्किल थी। इसलिए मरे हुए कैदियों के शवों को कुचलकर उनकी हड्डियों को ही भराव सामग्री की तरह इस्तेमाल किया गया। सड़क सच में हड्डियों पर खड़ी है।
हड्डियों से बनाई गई सड़क
हर साल गर्मी में जब बर्फ पिघलती है, सड़क के किनारे इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां और जूते नजर आते हैं। ड्राइवर इन्हें देखकर भी चुपचाप निकल जाते हैं, क्योंकि ये आम बात है।
आज भी निकलते हैं कंकाल
आज दुनिया के साहसी लोग इसे दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमय ड्राइव मानकर आते हैं। बर्फीले रास्ते, भूतिया इतिहास और खौफनाक नजारे – फिर भी लोग यहां गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं।
अब बन गई एडवेंचर रोड
ये सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं, उन लाखों मासूमों की चीख है जिन्हें स्टालिन ने जिंदा दफन कर दिया।
स्टालिन ने कर दिया जिंदा दफन
