ऋषभ पंत की बहन ने किए ताज महल के दीदार

साक्षी

एकबार

फिर भारत में हैं और फुर्सत के पल बिता रही हैं। पंत की बहन ने ताज महल के दीदार भी किए जिसकी तस्वीरें अपने

सोशल

मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं।