ऋषभ पंत की बहन ने किए ताज महल के दीदार
भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बहन साक्षी बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
खूबसूरत और ग्लैमरस
Source: Insta
साक्षी शादीशुदा हैं और पति संग विदेश में रहती हैं। वे भारत आती रहती हैं और परिवार से मिलती रहती हैं।
विदेश में रहती हैं
Source: Insta
साक्षी
एकबार
फिर भारत में हैं और फुर्सत के पल बिता रही हैं। पंत की बहन ने ताज महल के दीदार भी किए जिसकी तस्वीरें अपने
सोशल
मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं।
शेयर कीं तस्वीरें
Source: Insta
साक्षी मां संग
आगर
पहुंचीं। इस दौरान दोनों ने जमकर मस्ती भी की।
जमकर मस्ती
Source: Insta
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करने वाली साक्षी
एथनिक
में काफी
ग्लैमरस
लग रही हैं।
एथनिक लुक
Source: Insta
साक्षी को घूमने-फिरने का काफी शौक है। वे अपने इस शौक को फुर्सत के पल मिलते ही पूरा करती हैं।
काफी शौकीन
Source: Insta
साक्षी
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर भाई और उनकी टीम को भी जमकर
चीयर
करते हुए नजर आती रहती हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
ऋषभ पंत अपनी बड़ी बहन संग
स्पेशल
बॉन्ड
शेयर करते हैं। दोनों दोस्त की तरह
बॉन्डिंग
शेयर करते हैं।
बड़ी हैं साक्षी
Source: Insta
आपको बता दें कि साक्षी ने विदेश से ही पढ़ाई की हुई है। साक्षी के पति का नाम अंकित चौधरी है।
ये हैं पति
Source: Insta
