ऋषभ पंत की बहन ने किए ताज महल के दीदार

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बहन साक्षी बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

साक्षी शादीशुदा हैं और पति संग विदेश में रहती हैं। वे भारत आती रहती हैं और परिवार से मिलती रहती हैं।

विदेश में रहती हैं

साक्षी एकबार फिर भारत में हैं और फुर्सत के पल बिता रही हैं। पंत की बहन ने ताज महल के दीदार भी किए जिसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं।

शेयर कीं तस्वीरें

साक्षी मां संग आगर पहुंचीं। इस दौरान दोनों ने जमकर मस्ती भी की।

जमकर मस्ती

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली साक्षी एथनिक में काफी ग्लैमरस लग रही हैं।

एथनिक लुक

साक्षी को घूमने-फिरने का काफी शौक है। वे अपने इस शौक को फुर्सत के पल मिलते ही पूरा करती हैं।

काफी शौकीन

साक्षी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर भाई और उनकी टीम को भी जमकर चीयर करते हुए नजर आती रहती हैं।

करती हैं चीयर

ऋषभ पंत अपनी बड़ी बहन संग स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। दोनों दोस्त की तरह बॉन्डिंग शेयर करते हैं।

बड़ी हैं साक्षी

आपको बता दें कि साक्षी ने विदेश से ही पढ़ाई की हुई है। साक्षी के पति का नाम अंकित चौधरी है।

ये हैं पति

