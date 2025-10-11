By Mohit
PUBLISHED Oct 11, 2025

करवाचौथ पर पंत की बहन लगीं बेहद ग्लैमरस

देश भर में शुक्रवार को करवाचौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। चांद के दर्शन कर सुहागिनों ने अखंड सुहाग मांगा।

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत ने भी विदेश में इस पर्व को सेलिब्रेट किया।

साक्षी पंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे बला की खूबसूरत लग रही हैं।

साड़ी में साक्षी की खूबसूरती देखते ही बन रही है। फिटनेस के मामले में तो वे हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।

साक्षी का ये पहला करवचौथ है। पंत की बहन ने 12 मार्च 2025 को उत्तराखंड के मसूरी में शादी कर ली थी।

पंत की बहन विदेश में रहती हैं। साक्षी ने लंबे समय तक डेटिंग के बाद अंकित चौधरी से शादी की है।

अंकित चौधरी लंदन बेस्ड बिजनसमैन हैं। तस्वीरों में कपल का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

आपको बता दें कि साक्षी पंत ऋषभ पंत की बड़ी बहन हैं। उनका जन्म 24 सितंबर 1995 को हुआ था।

साक्षी ने अपनी स्कूली पढ़ाई देहरादून के दून कॉलेज से की और फिर यूके में एमबीए किया।

