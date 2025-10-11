By Mohit
PUBLISHED Oct 11, 2025
करवाचौथ पर पंत की बहन लगीं बेहद ग्लैमरस
देश भर में शुक्रवार को करवाचौथ का पर्व धूमधाम से मनाया गया। चांद के दर्शन कर सुहागिनों ने अखंड सुहाग मांगा।
धूमधाम से मनाया
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत ने भी विदेश में इस पर्व को सेलिब्रेट किया।
सेलिब्रेट
साक्षी पंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे बला की खूबसूरत लग रही हैं।
बला की खूबसूरत
साड़ी में साक्षी की खूबसूरती देखते ही बन रही है। फिटनेस के मामले में तो वे हर किसी को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
साक्षी का ये पहला करवचौथ है। पंत की बहन ने 12 मार्च 2025 को उत्तराखंड के मसूरी में शादी कर ली थी।
मार्च में शादी हुई
पंत की बहन विदेश में रहती हैं। साक्षी ने लंबे समय तक डेटिंग के बाद अंकित चौधरी से शादी की है।
डेटिंग के बाद
अंकित चौधरी लंदन बेस्ड बिजनसमैन हैं। तस्वीरों में कपल का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।
लव बॉन्ड
आपको बता दें कि साक्षी पंत ऋषभ पंत की बड़ी बहन हैं। उनका जन्म 24 सितंबर 1995 को हुआ था।
ऋषभ से बड़ी
साक्षी ने अपनी स्कूली पढ़ाई देहरादून के दून कॉलेज से की और फिर यूके में एमबीए किया।
एजुकेशन
