PUBLISHED Oct 10, 2025

ऋषभ पंत की रूमर्ड GF ने फ्लॉन्ट किए एब्स

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड ईशा नेगी हैं।

बेहद ग्लैमरस

ईशा बला की खूबसूरत, ग्लैमरस और फिट हैं। वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं।

काफी एक्टिव

ईशा ने एकबार फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे एब्स फ्लॉन्ट करती नजर आर रही हैं।

एब्स फ्लॉन्ट

पंत की रूमर्ड गर्लफ्रेंड को जिम में कसरत करना काफी पसंद है। नई तस्वीरों में ईशा की फिटनेस देखते ही बन रही है।

फिटनेस देखिए

ईशा एक्सरसाइज के अलावा अपनी डाइट का भी खासा ख्याल रखती हैं। वे कसरत पूरी कर लेने के बाद बर्फ के पानी में डुबकी भी लगाती हैं।

खासा ख्याल 

ईशा के इंस्टाग्राम पर करीब 5 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की हुई है।

एजुकेशन

वे ऋषभ पंत की सोशल मीडिया पोस्ट पर भी प्रतिक्रियाएं देती रहती हैं जो कि चर्चा का विषय भी बनते हैं।

देती हैं प्रतिक्रियाएं

आपको बता दें कि बीते दिनों पंत की बहन साक्षी की शादी में भी ईशा नेगी ने शिरकत की थी।

बहन की शादी

शादी समारोह में ईशा लहंगा-चोली पहन छा गई थीं। ईशा ने साबित कर दिया था कि वे लुक्स के मामले में हर  किसी को टक्कर देती हैं।

कर दिया था साबित

16 जनवरी 2019 को ईशा नेगी ने अपने इंस्टाग्राम पर ऋषभ पंत के साथ ये तस्वीर शेयर की थी।

2019 की तस्वीर

