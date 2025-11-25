By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 25 2025
रिंकू सिंह ने होने वाली पत्नी संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें
हाल ही में लोकसभा सांसद प्रिया सरोज का जन्मदिन था।
प्रिया सरोज का जन्मदिन
Pic Credit: Social Media
इस अवसर पर उनके मंगेतर क्रिकेटर रिंकू सिंह ने बधाई दी।
रिंकू सिंह ने दी बधाई
Pic Credit: Social Media
रिंकू सिंह ने प्रिया सरोज संग कुछ तस्वीरें साझा की और शुभकामनाएं दीं।
साझा कीं तस्वीरें
Pic Credit: Social Media
रिंकू सिंह ने लिखा- मेरा संसार, आपको हैप्पी बर्थडे।
लिखा ये कैप्शन
Pic Credit: Social Media
रिंकू सिंह और प्रिया ने इसी साल सगाई की थी।
सगाई
Pic Credit: Social Media
दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया था।
लंबी डेटिंग
Pic Credit: Social Media
यह कपल आगे चलकर शादी के बंधन में बंधने वाला है।
शादी के बंधन में बंधेगा कपल
Pic Credit: Social Media
रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई की तस्वीरें भी तेजी से वायरल हुई थीं।
सगाई की तस्वारें वायरल
Pic Credit: Social Media
रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की लव स्टोरी अक्सर चर्चा में रहती है।
चर्चा में रहती है लव स्टोरी
Pic Credit: Social Media
