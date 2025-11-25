By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 25 2025

रिंकू सिंह ने होने वाली पत्नी संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें

हाल ही में लोकसभा सांसद प्रिया सरोज का जन्मदिन था।

प्रिया सरोज का जन्मदिन 

इस अवसर पर उनके मंगेतर क्रिकेटर रिंकू सिंह ने बधाई दी।

रिंकू सिंह ने दी बधाई

रिंकू सिंह ने प्रिया सरोज संग कुछ तस्वीरें साझा की और शुभकामनाएं दीं।

साझा कीं तस्वीरें

रिंकू सिंह ने लिखा- मेरा संसार, आपको हैप्पी बर्थडे।

लिखा ये कैप्शन

रिंकू सिंह और प्रिया ने इसी साल सगाई की थी।

सगाई

दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया था।

लंबी डेटिंग

यह कपल आगे चलकर शादी के बंधन में बंधने वाला है।

शादी के बंधन में बंधेगा कपल

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की सगाई की तस्वीरें भी तेजी से वायरल हुई थीं।

सगाई की तस्वारें वायरल

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की लव स्टोरी अक्सर चर्चा में रहती है।

चर्चा में रहती है लव स्टोरी

