By Mohit
PUBLISHED Sep 12, 2025
Cricket
कभी सिलेंडर डिलीवर करते थे रिंकू के पिता
इंडियन क्रिकेट टीम के
स्टार
ऑलराउंडर
रिंकू
सिंह के पिता
खानचंद्र
सिंह कभी
सिलेंडर
ढोते थे और घर-घर
डिलीवर
भी करते थे।
घर-घर
डिलीवर
पिता ने दिन रात मेहनत की और
रिंकू
ने क्रिकेट के मैदान पर जमकर पसीना बहाया।
कड़ी मेहनत
आज जब बेटा सफल है और करोड़ों में कमाई कर रहा है तो पिता की जिंदगी पहले जैसी नहीं।
पहले जैसी नहीं
रिंकू
के पिता को
बाइक्स
का काफी शौक है। ऐसे में
रिंकू
पिता के इस शौक को पूरा भी करते हैं।
शौक को पूरा
साल की शुरुआत में ही
रिंकू
ने पिता को 3.19 लाख रुपये की
कावासाकी
निंजा
बाइक
गिफ्ट
में दी थी।
बीत दिनों ही
वहीं अब
रिंकू
की बहन
ने अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर एक
वीडियो
शेयर किया है जिसमें
खानचंद्र
सिंह
रॉयल
एनफील्ड
बुलेट
बाइक
पर
टशन
मारते दिख रहे हैं।
बुलेट पर टशन
रिंकू
के पिता की खुशी देखते ही बन रही है।
बाइक्स
के प्रति उनकी दीवानगी साफ नजर भी आ रही है।
बाइक लवर हैं
परिवार को गरीबी से निकालने वाले
रिंकू
फैमिली
को खुश रखने का काई भी मौका नहीं छोड़ते हैं।
मौका नहीं छोड़ते
वे जब भी विदेश दौरे पर होते हैं तो
फैमिली
के लिए
गिफ्ट्स
भी साथ लेकर आते हैं।
गिफ्ट्स भी लेते हैं
आपको बता दें कि
रिंकू
बीते साल ही यूपी के
अलीगढ़
में
अलीशान
3 मंजिला मकान में
शिफ्ट
हुए हैं। ये घर बेहद ही
लग्जरी
है और तमाम सुविधाओं से भरपूर है।
आलीशान घर
टीम इंडिया को
चीयर
करती है ये अफगान
गर्ल
