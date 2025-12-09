By Mohit
PUBLISHED Dec 9, 2025
Tech
84 दिन वैलिडिटी वाला Jio का सस्ता प्लान
रिलायंस
जियो
ग्राहकों को कई सस्ते
प्रीपेड
प्लान्स
ऑफर
कर रही है। ऐसा ही एक
प्लान
84 दिनों का भी है। आइए
डिटेल
में जानते हैं।
जानिए डिटेल
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये
प्लान
उन ग्राहकों के लिए अच्छा है जिन्हें
कॉलिंग
और
SMS
के साथ थोड़े बहुत इंटरनेट
डेटा
की ही जरूरत होती है।
किनके लिए बेस्ट?
कंपनी की वेबसाइट और
Myjio
एप्लीकेशन
पर आपको
वैल्यू
प्लान्स
की
लिस्ट
में ये
प्लान
नजर आ जाएगा।
वैल्यू
प्लान्स
ये
प्लान
799 रुपये का है जिसमें रोजाना 1.5
GB
इंटरनेट
डेटा
दिया जा रहा है।
ग्राहकों को कुल 126
GB
इंटरनेट
डेटा
मिलेगा।
कीमत इतनी
इंटरनेट
डेटा
के अलावा इस
प्लान
में
अनलिमिटेड
कॉलिंग
और रोजाना 100
SMS
भी मिलेंगे।
अनलिमिटेड
कॉलिंग
कंपनी इनके अलावा इस
प्लान
में
JioTV
और
JioAIClud
का सब्सक्रिप्शन
भी
ऑफर
कर रही है।
सब्सक्रिप्शन
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि रिलायंस
जियो
का ये
प्लान
5G
डेटा
के साथ नहीं आता है।
5G
डेटा
नहीं
अगर आप इस
प्लान
को एकसाथ 11 महीने के लिए लेंगे तो आपको कुल 3200 रुपये खर्च करने होंगे।
11 महीने के लिए
