By Mohit
PUBLISHED Dec 9, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Tech

84 दिन वैलिडिटी वाला Jio का सस्ता प्लान 

रिलायंस जियो ग्राहकों को कई सस्ते प्रीपेड प्लान्स ऑफर कर रही है। ऐसा ही एक प्लान 84 दिनों का भी है। आइए डिटेल में जानते हैं।

जानिए डिटेल

सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये प्लान उन ग्राहकों के लिए अच्छा है जिन्हें कॉलिंग और SMS के साथ थोड़े बहुत इंटरनेट डेटा की ही जरूरत होती है।

किनके लिए बेस्ट?

कंपनी की वेबसाइट और Myjio एप्लीकेशन पर आपको वैल्यू प्लान्स की लिस्ट में ये प्लान नजर आ जाएगा।

वैल्यू प्लान्स

ये प्लान 799 रुपये का है जिसमें रोजाना 1.5GB इंटरनेट डेटा दिया जा रहा है। ग्राहकों को कुल 126GB इंटरनेट डेटा मिलेगा।

कीमत इतनी

इंटरनेट डेटा के अलावा इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS भी मिलेंगे।

अनलिमिटेड कॉलिंग

कंपनी इनके अलावा इस प्लान में JioTV और JioAIClud का सब्सक्रिप्शन भी ऑफर कर रही है।

सब्सक्रिप्शन

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि रिलायंस जियो का ये प्लान 5G डेटा के साथ नहीं आता है।

5G डेटा नहीं

अगर आप इस प्लान को एकसाथ 11 महीने के लिए लेंगे तो आपको कुल 3200 रुपये खर्च करने होंगे।

11 महीने के लिए

Video: Fauxles/Pexels

