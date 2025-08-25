By Mohit
ये है अनिल अंबानी का परिवार, 10 तस्वीरें

रिलायंस कम्‍युनिकेशंस लिमिटेड (RCom) के डायरेक्‍टर अनिल अंबानी के परिवार में कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।

अनिल अंबानी की वाइफ का नाम टीना है। टीना बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं। दोनों ने 1991 में शादी कर ली थी।

टीना उम्र में अनिल से दो साल बड़ी हैं। टीना और अनिल ने शादी से पहले एक-दूसरे को काफी समय तक डेट किया था।

अनिल और टीना के जय अनमोल और जय अंशुल नाम के दो बेटे हैं।

अनिल अंबानी के दोनों बेटे फैमिली बिजनेस में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

अनमोल रिलायंस समूह की कई कंपनियों के बोर्ड में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं।

वहीं छोटे बेटे अंशुल रिलायंस एडीए ग्रुप की कई कंपनियों में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

अनमोल और अंशुल अपने कजिन आकाश अंबानी और अनंत अंबानी की तरह लाइमलाइट में नहीं रहते हैं।

अनिल अंबानी की बहू कृषा शाह है।  कृषा जय अनमोल अंबानी की वाइफ हैं।

कृषा शाह एक बिजनेस वुमन और सोशल वर्कर हैं। वे लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं।

