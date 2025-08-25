By Mohit
ये है अनिल अंबानी का परिवार, 10 तस्वीरें
रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom) के डायरेक्टर अनिल अंबानी के परिवार में कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए मिलिए
Source: Insta
अनिल अंबानी की वाइफ का नाम टीना है। टीना बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं। दोनों ने 1991 में शादी कर ली थी।
वाइफ
Source: Insta
टीना उम्र में अनिल से दो साल बड़ी हैं। टीना और अनिल ने शादी से पहले एक-दूसरे को काफी समय तक डेट किया था।
दो साल बड़ी
Source: Insta
अनिल और टीना के जय अनमोल और जय अंशुल नाम के दो बेटे हैं।
दो बेटे हैं
Source: Insta
अनिल अंबानी के दोनों बेटे फैमिली बिजनेस में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
संभाल रहे बिजनेस
Source: Insta
अनमोल रिलायंस समूह की कई कंपनियों के बोर्ड में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं।
निदेशक के पद पर
Source: Insta
वहीं छोटे बेटे अंशुल रिलायंस एडीए ग्रुप की कई कंपनियों में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
एडीए ग्रुप संभालते हैं अंशुल
Source: Insta
अनमोल और अंशुल अपने कजिन आकाश अंबानी और अनंत अंबानी की तरह लाइमलाइट में नहीं रहते हैं।
लाइमलाइट से दूर
Source: Insta
अनिल अंबानी की बहू कृषा शाह है। कृषा जय अनमोल अंबानी की वाइफ हैं।
बहू
Source: Insta
कृषा शाह एक बिजनेस वुमन और सोशल वर्कर हैं। वे लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं।
बिजनेस वुमन
Source: Insta
Dream 11 के फाउंडर्स हैं इतने पढ़े-लिखे
