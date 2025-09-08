By Mohit
अनिल अंबानी की वाइफ की 10 तस्वीरें
रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) और उसके पूर्व निदेशक अनिल अंबानी ने 1991 में बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम से शादी कर ली थी।
एक्ट्रेस हैं टीना
1986 में पहली मुलाकात हुई थी। इस कपल के दो बच्चे भी हैं।
दो बच्चे भी हैं
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिल ने एक शादी समारोह में टीना को पहली बार देखा था।
पहली मुलाकात
अनिल अंबानी से उम्र में दो साल बड़ी टीना फैशन और ग्लैमर के मामले में आज भी काफी आगे हैं।
फैशन और ग्लैमर
टीना अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।
काफी एक्टिव
टीना ने 21 साल की उम्र में फिल्म 'देस परदेस' से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी।
बॉलीवुड डेब्यू
टीना ने कई फिल्मों में काम किया जिनमें से 'कर्ज' 'सौतन' 'लूटमार', 'मनपसंद' और 'रॉकी' जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें अलग पहचान दिलाई।
हिट फिल्में
गुजराती जैन परिवार में जन्मीं टीना को घूमना-फिरना काफी पसंद है।
घूमने के शौकीन
अंबानी फैमिली को जब भी समय मिलता है तो वे अपने इस शौक को पूरा जरूर करते हैं।
मौका मिलते ही
अनिल अंबानी और टीना का लव बॉन्ड और रोमांटिक अंदाज आज भी तस्वीरों में साफ नजर आता है।
रोमांटिक अंदाज
