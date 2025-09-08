By Mohit
PUBLISHED Sep 8, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

अनिल अंबानी की वाइफ की 10 तस्वीरें

रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) और उसके पूर्व निदेशक अनिल अंबानी ने 1991 में बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम से शादी कर ली थी।

एक्ट्रेस हैं टीना

Source: insta

1986 में पहली मुलाकात हुई थी। इस कपल के दो बच्चे भी हैं।

दो बच्चे भी हैं

Source: insta

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिल ने एक शादी समारोह में टीना को पहली बार देखा था।

पहली मुलाकात

Source: insta

अनिल अंबानी से उम्र में दो साल बड़ी टीना फैशन और ग्लैमर के मामले में आज भी काफी आगे हैं।

फैशन और ग्लैमर

Source: insta

टीना अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

काफी एक्टिव

Source: insta

टीना ने 21 साल की उम्र में फिल्म 'देस परदेस' से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी।

बॉलीवुड डेब्यू

Source: insta

टीना ने कई फिल्मों में काम किया जिनमें से 'कर्ज' 'सौतन' 'लूटमार', 'मनपसंद' और 'रॉकी' जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें अलग पहचान दिलाई।

हिट फिल्में

Source: insta

गुजराती जैन परिवार में जन्मीं टीना को घूमना-फिरना काफी पसंद है।

घूमने के शौकीन

Source: insta

अंबानी फैमिली को जब भी समय मिलता है तो वे अपने इस शौक को पूरा जरूर करते हैं।

मौका मिलते ही

Source: insta

अनिल अंबानी और टीना का लव बॉन्ड और रोमांटिक अंदाज आज भी तस्वीरों में साफ नजर आता है।

रोमांटिक अंदाज

Source: insta

बेहद खूबसूरत हैं अनिल अंबानी की बहू

 Click Here