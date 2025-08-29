By Shubhangi Gupta
पति दे रहे हैं धोखा, पहचानें इन 8 संकेतों से!
अचानक बदलाव: अगर आपके पति की दिनचर्या में अचानक बदलाव आया है, तो सतर्क रहें।
1
गोपनीयता की अधिकता: फोन और लैपटॉप पर अधिक गोपनीयता चीटिंग का संकेत हो सकता है।
2
अत्यधिक तर्क-वितर्क: बिना कारण के झगड़े और तर्क-वितर्क बढ़ना भी एक संकेत है।
3
भावनात्मक दूरी: अगर पति भावनात्मक रूप से दूर हो रहा है तो यह चिंता का विषय है।
4
अचानक उपस्थिति में सुधार: खुद को अधिक संवारना और सजना-संवरना भी संकेत हो सकते हैं।
5
अनुपस्थिति के बहाने: अक्सर देर से घर आना या अनुपस्थित रहने के बहाने बनाना।
6
खर्च में वृद्धि: अचानक खर्चों में वृद्धि और गुप्त लेन-देन भी शक की ओर इशारा करते हैं।
7
अतिरिक्त सुरक्षात्मक: अपने निजी सामान के प्रति अतिरिक्त सुरक्षात्मक होना।
8
