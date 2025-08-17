By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 17, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

रीना रॉय की 10 सुंदर तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे अप्सरा

70-80 के दशक में एक्ट्रेस रीना रॉय का बोलबाला खूब था। रीना की खूबसूरती और उनकी दमदार एक्टिंग के लोग दीवाने थे।

रीना रॉय

Instagram: reenaroy

रीना की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा जाती थीं। यही वजह थी कि रीना उस वक्त हाइएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शुमार थीं।

हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस

Instagram: reenaroy

रीना के पिता मुस्लिम और मां हिंदू थीं। पिता के रहने तक उनका नाम सायरा अली था। माता-पिता के तलाक के बाद रीना ने रूपा रॉय नाम रखा।

पहला नाम

Instagram: reenaroy

रीना ने डायरेक्टर बी.आर. इशारा की फिल्म नई दुनिया नए लोग से डेब्यू किया। फिल्म में लेते वक्त डायरेक्टर ने रूपा से रीना नाम कर दिया। लेकिन ये फिल्म नहीं चली।

डेब्यू

Instagram: reenaroy

दूसरी फिल्म

फिर से बी.आर. इशारा ने अपनी फिल्म जरूरत में रीना को कास्ट किया। ये फिल्म भी खास नहीं चली लेकिन रीना की एक्टिंग लोगों को पसंद आई।

Instagram: reenaroy

हिट हुआ करियर

इसके बाद रीना का करियर हिट हुआ। उन्हें कई फिल्में मिलीं। रेखा, मुमताज जैसी हीरोइन के बीच उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई।

Instagram: reenaroy

प्यार के चर्चे

Instagram: reenaroy

रीना रॉय की जिंदगी में शादीशुदा शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हुईं। दोनों बेशुमार प्यार में थे लेकिन एक्टर शादीशुदा थे। इसलिए रीना ने अलग होने का फैसला किया।

पाकिस्तान गईं

Instagram: reenaroy

रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी रचाई और पाकिस्तान चली गईं। उस वक्त उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया।

तलाक और बेटी

Instagram: reenaroy

रीना ने शादी के कुछ साल बाद पति से तलाक लिया और बेटी की कस्टडी के लिए लड़ाई लड़ी। फिर वह भारत आ गईं।

फिल्मों में वापसी

रीना ने 2000 में रिलीज हुई फिल्म रिफ्यूजी में काम किया। लेकिन ये फिल्म खास नहीं चली। फिलहाल, रीना बेटी के साथ रहती हैं।

Instagram: reenaroy

अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के लिए रानी ने छोड़ी थी हॉलीवुड मूवी, रिलीज हुई तो जानें क्या हुआ था हाल

 Click Here