रेडमी 15C भारत में लॉन्च, इतना है प्राइस

बजट सेगमेंट में एक और स्मार्टफोन रेडमी 15C भारत में लॉन्च हो चुका हैं। आइए स्पेसिफिकेशन पर नजर डाल लेते हैं।

स्पेसिफिकेशन

स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 12,499 रुपये है। ये एक 5G स्मार्टफोन है।

शुरुआती कीमत

स्मार्टफोन कुल तीन वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। 12,499 रुपये वाले वेरिएंट में 4GB रैम, 13,999 रुपये वाले वेरिएंट में 6GB रैम और 15,499 रुपये वाले वेरिएंट में 8GB रैम मिलेगी।

तीन वेरिएंट

पर्पल, मूनलाइट ब्लू और मिडनाइट ब्लैक कलर में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन में 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है।

स्क्रीन साइज

वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले 720 x 1600 पिक्सल रेजोल्यूशन से लैस है। फोन का वजन 212 ग्राम है।

फोन का वजन

रेडमी 15C में IP64 रेटिंग है। यानी पानी के हल्के छींटे और धूल-मिट्टी से कुछ हद तक बचाव होगा।

IP64 रेटिंग

स्मार्टफोन में 6000mAh बैटरी दी गई है जो कि 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

बैटरी

खास बात ये है कि इस बजट स्मार्टफोन में रिवर्स चार्जिंग भी दी गई है।

रिवर्स चार्जिंग

एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हाइपर OS 2 पर रन करने वाले स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।

एंड्रॉयड 15

स्मार्टफोन का प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल है तो वहीं फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल है।

फ्रंट कैमरा

