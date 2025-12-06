By Mohit
रेडमी 15C भारत में लॉन्च, इतना है प्राइस
बजट
सेगमेंट
में एक और
स्मार्टफोन
रेडमी
15
C
भारत में
लॉन्च
हो चुका हैं। आइए
स्पेसिफिकेशन
पर नजर डाल लेते हैं।
स्पेसिफिकेशन
Photo: Mi
स्मार्टफोन
की शुरुआती कीमत 12,499 रुपये है। ये एक 5
G
स्मार्टफोन
है।
शुरुआती कीमत
Photo: Mi
स्मार्टफोन
कुल तीन
वेरिएंट
में
लॉन्च
हुआ है।
12,499
रुपये वाले
वेरिएंट
में 4
GB
रैम, 13,999 रुपये वाले
वेरिएंट
में 6
GB
रैम और 15,499 रुपये वाले
वेरिएंट
में 8
GB
रैम मिलेगी।
तीन वेरिएंट
Photo: Mi
पर्पल
,
मूनलाइट
ब्लू
और
मिडनाइट
ब्लैक
कलर
में
लॉन्च
हुए इस
स्मार्टफोन
में 6.9 इंच की बड़ी
स्क्रीन
दी गई है।
स्क्रीन साइज
Photo: Mi
वॉटरड्रॉप
नॉच
डिस्प्ले 720
x 1600
पिक्सल
रेजोल्यूशन
से लैस है। फोन का वजन 212 ग्राम है।
फोन का वजन
Photo: Mi
रेडमी
15
C
में
IP64
रेटिंग
है। यानी पानी के हल्के छींटे और धूल-मिट्टी से कुछ हद तक बचाव होगा।
IP64
रेटिंग
Photo: Mi
स्मार्टफोन
में 6000
mAh
बैटरी
दी गई है जो कि 33
W
फास्ट
चार्जिंग
सपोर्ट
के साथ आती है।
बैटरी
Photo: Mi
खास बात ये है कि इस
बजट
स्मार्टफोन
में
रिवर्स
चार्जिंग
भी दी गई है।
रिवर्स
चार्जिंग
Photo: Mi
एंड्रॉयड
15 पर
बेस्ड
हाइपर
OS 2
पर रन करने वाले
स्मार्टफोन
में
डुअल
रियर
कैमरा
सेटअप
दिया गया है।
एंड्रॉयड
15
Photo: Mi
स्मार्टफोन का प्राइमरी
कैमरा 50
मेगापिक्सल
है तो वहीं
फ्रंट
कैमरा 8
मेगापिक्सल
है।
फ्रंट कैमरा
Photo: Mi
