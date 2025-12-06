रेडमी 15C भारत में लॉन्च, इतना है प्राइस

स्मार्टफोन

कुल तीन

वेरिएंट

में

लॉन्च

हुआ है।

12,499

रुपये वाले

वेरिएंट

में 4

GB

रैम, 13,999 रुपये वाले

वेरिएंट

में 6

GB

रैम और 15,499 रुपये वाले

वेरिएंट

में 8

GB

रैम मिलेगी।