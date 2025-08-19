By Mohit
रेडमी का नया फोन लॉन्च, अब इनका इंतजार

चाइनीज स्मार्टफोन मेकर शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने इंडियन मार्केट में रेडमी 15 लॉन्च किया है। वहीं इस हफ्ते कुछ और कंपनियां भी अपने फोन लॉन्च कर रही है।

रेडमी 15 लॉन्च

Photo: Xiaomi

रेडमी 15 में 50MP प्राइमरी कैमरा तो 8MP सेल्फी कैमरा है। वहीं 6.9 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है।

डिस्प्ले

Photo: Xiaomi

7000mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

बड़ी बैटरी

Photo: Xiaomi

स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट में 6जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज तो दूसरे वेरिएंट में 6जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज तो तीसरे वेरिएंट में 8जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज है।

तीन वेरिएंट

Photo: Xiaomi

6जीबी रैम और 128जीबी की कीमत 14,4999 रु, 6जीबी रैम और 128जीबी वेरिएंट 15,999 रु तो 8जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रु है।

कीमत इतनी

Photo: Xiaomi

रेडमी 15 में  प्रोसेसिंग के लिए स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है।

प्रोसेसर

Video: Fauxles/Pexels

आपको बता दें कि रियलमी P4 स्मार्टफोन सीरीज 20 अगस्त को लॉन्च होने जा रही है। 

रियलमी P4

Photo: Realme

वहीं गूगल पिक्सल 10 सीरीज भी 20 अगस्त को ही लॉन्च होगी।

गूगल पिक्सल 10

Photo: Google/Insta

आपको बता दें कि ऑनर X7c 18 अगस्त को लॉन्च हो चुका है जिसमें 256GB तक की स्टोरेज, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 प्रोसेसर और 6.8-इंच डिस्प्ले है।

ऑनर X7c हो चुका लॉन्च

Photo: Honor

