हनुमान चालीसा के इन चौपाइयों का करें पाठ, दूर होंगी ये बाधाएं
बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार या मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है।
हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयां हैं और दो दोहे हैं। इसकी कुछ विशेष चौपाइयां भी हैं, जिनका रोज पाठ करने से कई कष्टों से मुक्ति मिलती है।
पहली चौपाई है- नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बल बीरा।।
अगर आप किसी रोग से पीड़ित हो इलाज के बावजूद भी आपका रोग नहीं ठीक हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा के इस चौपाई का जाप करें।
दूसरी चौपाई है- अष्ट-सिद्धि नवनिधि के दाता। अस बर दीन जानकी माता।। इस चौपाई का अनुसरण करने से हर कार्य में सफलता मिलती है।
यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा के इस विशेष चौपाई का अनुसरण कर सकते हैं।
चौपाई है- भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्रजी के काज संवारे।।
अगर आप विद्या और धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको “विद्यावान गुनी अति चातुर। रामकाज करीबे को आतुर।।” हनुमान चालीसा के इस चौपाई का अनुसरण करना चाहिए।
मान्यतानुसार इन चारों चौपाईयों का नियमित जाप करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
