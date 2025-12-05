By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 05, 2025
बच्चों को सोते हुए सुनाएं हनुमान चालीसा का पाठ, होंगे ये लाभ
हिंदू धर्म में हनुमान जी को अजर-अमर माना गया है। वो भगवान राम के अनन्य भक्त माना जाता है। उन्हें प्रभु राम ने अमरता का वरदान दिया था।
अमरता का वरदान
उन्हें प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत लाभकारी माना गया है।
हनुमान चालीसा
साथ ही रात में सोते समय बच्चे को हनुमान चालीसा सुनाने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। चलिए जानते हैं कि इससे क्या लाभ मिलते हैं।
क्या लाभ मिलते
मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ बच्चे के मन को शांति और सुकून प्रदान करती है, जिससे वह अच्छी नींद ले सकता है।
शांति व सुकून
हनुमान चालीसा की शक्ति बच्चे के मन से डर और भय को दूर करती है। जिससे वह सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करता है।
डर और भय
रोगमुक्त
हनुमान चालीसा का पाठ बच्चे के शरीर में स्वास्थ्य और ऊर्जा का संचार करती है, जिससे वह रोगमुक्त और तंदुरुस्त रहता है।
मानसिक विकास
अगर आप रात में सोते समय बच्चे को हनुमान चालीसा सुनाते हैं तो बच्चे के मानसिक विकास में मदद मिलती है, जिससे वह बुद्धिमान और ज्ञानी बनता है।
आध्यात्मिक विकास
हनुमान चालीसा सुनने से बच्चे के आध्यात्मिक विकास में मदद करती है, जिससे वह भगवान के प्रति समर्पित और भक्त बनता है।
अर्थ बताएं
हनुमान चालीसा की ध्वनि को मधुर और धीमी गति से बजाएं। बच्चे को हनुमान चालीसा के अर्थ और महत्व के बारे में बताएं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
