By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 05, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Food

सॉफ्ट और रसीले मालपुआ बनाने के टिप्स!

मालपुआ एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो त्योहारों पर खासतौर से बनाई जाती है।

मालपुआ

Photo: Adobe Stock

सामग्री: मैदा, दूध/खोया, चीनी, पानी, इलायची पाउडर, घी और मनपसंद ड्राईफ्रूट्स।

रेसिपी

Photo: Adobe Stock

मैदा को अच्छे से फेंटें ताकि घोल में एक भी गांठ ना रहे।

स्टेप 1

Photo: Adobe Stock

दूध को गर्म करके खोया मिलाएं, इससे मालपुआ रिच और सॉफ्ट बनेगा।

स्टेप 2

 चीनी की चाशनी को एक तार की कंसिस्टेंसी तक पकाएं। इसमें इलायची भी डालें, ऐसा करने से खुशबू और स्वाद बढ़ता है।

स्टेप 3

Photo: Adobe Stock

घी में मालपुआ को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तलें।

स्टेप 4

तले हुए मालपुआ को गर्म चाशनी में डुबोकर रखें ताकि वो रस सोख लें।

स्टेप 5

परोसते समय ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से सजाएं और लुत्फ उठाएं।

लुत्फ उठाएं

घर पर मोजरेला चीज बनाएं आसानी से!

 Click Here