By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 05, 2025
Food
सॉफ्ट और रसीले मालपुआ बनाने के टिप्स!
मालपुआ एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो त्योहारों पर खासतौर से बनाई जाती है।
मालपुआ
Photo: Adobe Stock
सामग्री: मैदा, दूध/खोया, चीनी, पानी, इलायची पाउडर, घी और मनपसंद ड्राईफ्रूट्स।
रेसिपी
Photo: Adobe Stock
मैदा को अच्छे से फेंटें ताकि घोल में एक भी गांठ ना रहे।
स्टेप 1
Photo: Adobe Stock
दूध को गर्म करके खोया मिलाएं, इससे मालपुआ रिच और सॉफ्ट बनेगा।
स्टेप 2
चीनी की चाशनी को एक तार की कंसिस्टेंसी तक पकाएं। इसमें इलायची भी डालें, ऐसा करने से खुशबू और स्वाद बढ़ता है।
स्टेप 3
Photo: Adobe Stock
घी में मालपुआ को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तलें।
स्टेप 4
तले हुए मालपुआ को गर्म चाशनी में डुबोकर रखें ताकि वो रस सोख लें।
स्टेप 5
परोसते समय ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से सजाएं और लुत्फ उठाएं।
लुत्फ उठाएं
