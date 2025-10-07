By Shubhangi Gupta
घर पर बनाएं परफेक्ट सिंधी कढ़ी

सिंधी कढ़ी, एक लोकप्रिय व्यंजन जिसमें बेसन, सब्जियां और खट्टापन का अनूठा मिश्रण होता है।

सिंधी कढ़ी

Photo: Adobe Stock

सामग्री: बेसन, इमली का पानी, आलू, भिंडी, गाजर, मटर, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक।

रेसिपी

Photo: Adobe Stock

ताजा बेसन का इस्तेमाल करें जिससे कढ़ी का स्वाद और खुशबू बढ़े।

बेसन

इमली का पानी डालें, यह कढ़ी को एक खास खट्टा स्वाद प्रदान करता है।

इमली

सब्जियों को अच्छी तरह से भूनें जिससे उनका स्वाद कढ़ी में अच्छे से मिले।

सब्जियां

हींग और मेथी दाने का तड़का लगाएं, यह कढ़ी को विशेष फ्लेवर देता है।

तड़का

धीमी आंच पर कढ़ी को पकाएं, ताकि सभी स्वाद अच्छे से मिल जाएं।

पकाएं

Photo: Adobe Stock

अंत में, हरा धनिया और अदरक का गार्निश ना भूलें, यह ताजगी और सुगंध बढ़ाता है।

गार्निश

Photo: Adobe Stock

