नरम थेपले बनाने के आसान टिप्स
थेपला एक पारंपरिक गुजराती डिश है जो नाश्ते या यात्रा के लिए उत्तम होती है।
गुजराती थेपला
Photo: Adobe Stock
सामग्री: गेहूं का आटा, मेथी, बेसन, दही, हरी मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया पाउडर और तेल।
रेसिपी
Photo: Adobe Stock
आटा गूंथने के लिए दही और पानी का उपयोग करें, इससे थेपला नरम बनेगा।
जरूरी टिप्स
आटे में मेथी, बेसन, दही, कटी हरी मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया पाउडर मिलाएं और नरम आटा गूंथ लें।
आटा
आटे को छोटे-छोटे गोले में बांट लें और बेलन से बेलकर थेपला तैयार करें।
बेलें
दोनों तरफ से हल्का तेल लगाकर तवे पर मध्यम आंच में थेपला सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें।
सेंक लें
गरमा-गरम थेपलों को दही, अचार या चटनी के साथ परोसें और आनंद लें।
लुत्फ उठाएं
Photo: Adobe Stock
थेपला को यात्रा के दौरान भी ले जा सकते हैं, यह लंबे समय तक ताजा रहता है।
यात्रा के लिए
Photo: Adobe Stock
