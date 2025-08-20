By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 20, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Food

नरम थेपले बनाने के आसान टिप्स

थेपला एक पारंपरिक गुजराती डिश है जो नाश्ते या यात्रा के लिए उत्तम होती है।

गुजराती थेपला

Photo: Adobe Stock

सामग्री: गेहूं का आटा, मेथी, बेसन, दही, हरी मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया पाउडर और तेल।

रेसिपी

Photo: Adobe Stock

आटा गूंथने के लिए दही और पानी का उपयोग करें, इससे थेपला नरम बनेगा।

जरूरी टिप्स

आटे में मेथी, बेसन, दही, कटी हरी मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया पाउडर मिलाएं और नरम आटा गूंथ लें।

आटा

आटे को छोटे-छोटे गोले में बांट लें और बेलन से बेलकर थेपला तैयार करें।

बेलें

दोनों तरफ से हल्का तेल लगाकर तवे पर मध्यम आंच में थेपला सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें।

सेंक लें

गरमा-गरम थेपलों को दही, अचार या चटनी के साथ परोसें और आनंद लें।

लुत्फ उठाएं

Photo: Adobe Stock

थेपला को यात्रा के दौरान भी ले जा सकते हैं, यह लंबे समय तक ताजा रहता है।

यात्रा के लिए

Photo: Adobe Stock

कलाकंद की आसान और झटपट रेसिपी

 Click Here