By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 26, 2025
पूजा-पाठ या व्रत के दौरान लहसुन-प्याज क्यों नहीं खाते हैं?
हिंदू धर्म में पूजा-पाठ और व्रत के दौरान लहसुन और प्याज खाने की मनाही होती है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण हैं? आइए धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें।
लहसुन-प्याज की मनाही
पूजा और व्रत में सात्विक भोजन खाया जाता है, जो मन और शरीर को शुद्ध रखता है। लहसुन और प्याज को तामसिक माना जाता है, इसलिए इनसे परहेज किया जाता है।
सात्विक भोजन का महत्व
आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार, लहसुन और प्याज तामसिक गुणों वाले होते हैं। ये मन में अशांति, आलस्य और नकारात्मकता बढ़ा सकते हैं।
तामसिक भोजन
पूजा-पाठ और व्रत में शुद्धता सर्वोपरि है। लहसुन और प्याज की तीव्र गंध और स्वाद को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए इन्हें वर्जित किया जाता है।
पूजा में शुद्धता
पौराणिक कथाओं के अनुसार, लहसुन और प्याज राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हैं। समुद्र मंथन के दौरान राक्षसों ने अमृत में इनका रस मिलाया, जिसके कारण ये वर्जित हो गए।
पौराणिक कथाएं
लहसुन और प्याज में सल्फर यौगिक होते हैं, जो तीव्र गंध और उत्तेजक प्रभाव पैदा करते हैं। यह ध्यान और भक्ति को भंग कर सकता है, इसलिए व्रत में इनसे बचा जाता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण
लहसुन और प्याज पाचन को उत्तेजित करते हैं, जो व्रत के दौरान हल्के और सात्विक भोजन के उद्देश्य के विपरीत है। यह मन को अशांत भी कर सकता है।
पाचन पर प्रभाव
व्रत में सेंधा नमक, फल, दूध, खीर, साबूदाना और कुट्टू का आटा खाएं। ये सात्विक होते हैं और पूजा की शुद्धता बनाए रखते हैं।
व्रत में क्या खाएं?
लहसुन-प्याज के अलावा मांस, मछली, शराब और तामसिक मसाले भी व्रत में वर्जित हैं। सात्विकता और संयम व्रत का आधार हैं।
अन्य वर्जित चीजें
पूजा-पाठ और व्रत में लहसुन-प्याज से परहेज शुद्धता और भक्ति को बढ़ाता है। सात्विक भोजन अपनाकर मन और शरीर को पवित्र बनाएं।
शुद्धता और भक्ति
