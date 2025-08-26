By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 26, 2025
गणेश जी की पूजा में तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है?
गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग वर्जित है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? आइए इस धार्मिक मान्यता को पौराणिक कथाओं के आधार पर समझें।
गणेश जी और तुलसी
गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य माना जाता है। उनकी पूजा में दूर्वा, मोदक और लाल फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन तुलसी नहीं।
गणेश जी का महत्व
तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र और भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। इसे आमतौर पर विष्णु और कृष्ण की पूजा में चढ़ाया जाता है।
तुलसी: पवित्र पौधा
एक पौराणिक कथा के अनुसार, तुलसी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन गणेश जी ने ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा जताई और इसे ठुकरा दिया।
तुलसी और गणेश की कथा
क्रोधित होकर तुलसी ने गणेश जी को शाप दिया, जिसके जवाब में गणेश जी ने तुलसी को पौधा बनने का शाप दिया। तब से उनकी पूजा में तुलसी वर्जित है।
तुलसी का शाप
गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग इसलिए वर्जित है क्योंकि यह उनके ब्रह्मचर्य और तुलसी से जुड़ी कथा का सम्मान करता है।
पूजा में तुलसी क्यों नहीं?
गणेश जी को दूर्वा, मोदक, लाल फूल (हिबिस्कस) और लड्डू चढ़ाएं। ये उनकी पूजा को शुभ और स्वीकार्य बनाते हैं।
गणेश जी को प्रिय चीजें
तुलसी को भगवान विष्णु, कृष्ण और लक्ष्मी की पूजा में चढ़ाएं। यह उनकी कृपा प्राप्त करने और घर में सकारात्मकता लाने में मदद करता है।
तुलसी का उपयोग कहां करें?
गणेश जी की पूजा में तुलसी के अलावा केतकी के फूल और तामसिक भोजन भी वर्जित हैं। सात्विक भोजन और शुद्धता का ध्यान रखें।
गणेश पूजा में क्या नहीं करें?
गणेश जी की पूजा में तुलसी ना चढ़ाकर उनकी ब्रह्मचर्य परंपरा का सम्मान करें। दूर्वा और मोदक चढ़ाएं और विघ्नहर्ता की कृपा पाएं।
गणेश पूजा का सही तरीका
