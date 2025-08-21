By Mohit
PUBLISHED August 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Tech
रियलमी का 7000mAh बैटरी वाला नया फोन
स्मार्टफोन मेकर रियलमी ने इंडियन मार्केट में रियलमी P4 और रियलमी P4 प्रो लॉन्च किया है। आज हम आपको प्रो वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं।
प्रो वेरिएंट
Photo: Realme
सबसे पहले बात कीमत की करते हैं। रियलमी P4 प्रो तीन वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। स्मार्टफोन के 8जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है।
तीन वेरिएंट
Photo: Realme
वहीं 8जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 26,999 रुपये तो 12जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये है।
कीमत
Photo: Realme
डिस्प्ले काफी पतले बेजल्स के साथ आती है। स्मार्टफोन में 6.8-इंच वाली 1.5K डिस्प्ले है जो कि 144Hz रिफ्रेश रेट और 6500 पीक ब्राइटनेस निट्स के साथ आती है।
डिस्प्ले
Photo: Realme
स्मार्टफोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है।
प्रोसेसर
Photo: Realme
रियलमी P4 प्रो में हाइपर विजन AI चिप लगाई गई है जिससे गेमिंग के दौरान स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी।
स्मूथ परफॉर्मेंस
Photo: Realme
हैवी गेमिंग के दौरान स्मार्टफोन को कूल रखने के लिए 7000mm² वैपर कूलिंग सिस्टम है।
वैपर कूलिंग सिस्टम
Photo: Realme
ये स्मार्टफोन एंड्ररॉइड 15 पर बेस्ड रियलमी UI 6 ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) पर रन करता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम
Photo: Realme
स्मार्टफोन में AI एडिट फोटो, AI वीडियो एडिटिंगस, AI अल्ट्रा क्लीयरिटी और AI स्नैप मोड जैसे AI फीचर्स हैं।
AI फीचर्स
Photo: Realme
स्मार्टफोन में 7000mAh की बैटरी दी गई है। खास बात ये है कि ये फोन 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।
बैटरी
Photo: Realme
कंपनी ने डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP तो सेकेंडरी कैमर 8MP वाइड एंगल है। वहीं सेल्फी लवर्स के लिए फोन में 50MP कैमरा है।
कैमरा
Video: Fauxles/Pexels
ऑनर X7c 5G स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन
Click Here