By Mohit
PUBLISHED Oct 4, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Tech

रियलमी 15x स्मार्टफोन में 7000 mAh बैटरी

रियलमी ने इंडियन मार्केट में रियलमी 15x स्मार्टफोन लॉन्च किया है। आइए इसके स्पेसिफिकेशन पर नजर डाल लेते हैं।

जानिए स्पेसिफिकेशन

Photo: Realme

स्मार्टफोन में 6.8-इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है जो कि 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस और 1570 x 720 पिक्सल रेजोल्यूशन सपोर्ट के साथ आती है।

डिस्प्ले

Photo: Realme

मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर से लैस इस स्मार्टफोन में रियर में 50MP प्राइमरी कैमरा तो सेल्फी के लिए भी 50MP कैमरा दिया गया है।

कैमरा

Photo: Realme

212 ग्राम वजन वाले रियलमी 15x स्मार्टफोन में कंपनी ने 7000mAh की बड़ी बैटरी दी है।

बैटरी

Photo: Realme

स्मार्टफोन की बैटरी को 60W सुपरवूक चार्जिंग से चार्ज कर सकेंगे। बॉक्स में कंपनी 80W एडॉप्टर दे रही है।

80एडॉप्टर 

Photo: Realme

IP69 रेटिंग से लैस स्मार्टफोन पानी की हल्की बूंदों से भीगने के बावजूद काफी हद तक सुरक्षित रह सकेगा।

IP69 रेटिंग

Photo: Realme

मरून रेड, एक्वा ब्लू और मरीन ब्लू कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ ये 5G स्मार्टफोन 8.2mm पतला है।

कलर ऑप्शन

Photo: Realme

एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड रियलमी UI 6.0 पर रन करने वाले रियलमी के नए स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये (6GB रैम और 128GB स्टोरेज) है।

शुरुआती कीमत

Photo: Realme

खास बात ये है कि स्मार्टफोन में 10GB डायनेमिक रैम एक्सपेंशन और माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी है।

रैम एक्सपेंशन

Photo: Realme

आपको बता दें कि ये स्मार्टफोन 8GB रैम और 256GB स्टोरेज, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट में भी उपलब्ध है।

वेरिएंट

Photo: Realme

सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कीमत महज इतनी

 Click Here