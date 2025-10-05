By Mohit
PUBLISHED Oct 4, 2025
LIVE HINDUSTAN
Tech
रियलमी 15x स्मार्टफोन में 7000 mAh बैटरी
रियलमी
ने
इंडियन मार्केट में
रियलमी
15
x
स्मार्टफोन
लॉन्च
किया है। आइए इसके
स्पेसिफिकेशन
पर नजर डाल लेते हैं।
जानिए स्पेसिफिकेशन
Photo: Realme
स्मार्टफोन
में 6.8-इंच की
एचडी
प्लस
डिस्प्ले दी गई है जो कि 1200
निट्स
पीक
ब्राइटनेस
और 1570
x 720
पिक्सल
रेजोल्यूशन
सपोर्ट
के साथ आती है।
डिस्प्ले
Photo: Realme
मीडियाटेक
डायमेंसिटी
6300
प्रोसेसर
से लैस इस
स्मार्टफोन
में
रियर
में 50
MP
प्राइमरी
कैमरा तो
सेल्फी
के लिए भी 5
0MP
कैमरा दिया गया है।
कैमरा
Photo: Realme
212 ग्राम वजन वाले
रियलमी
15
x
स्मार्टफोन
में कंपनी ने 7000
mAh
की बड़ी
बैटरी
दी है।
बैटरी
Photo: Realme
स्मार्टफोन
की
बैटरी
को 60
W
सुपरवूक
चार्जिंग
से चार्ज कर सकेंगे।
बॉक्स
में कंपनी 80
W
एडॉप्टर
दे रही है।
80
W
एडॉप्टर
Photo: Realme
IP69
रेटिंग
से लैस
स्मार्टफोन
पानी की हल्की बूंदों से भीगने के बावजूद काफी हद तक सुरक्षित रह सकेगा।
IP69
रेटिंग
Photo: Realme
मरून
रेड
,
एक्वा
ब्लू
और
मरीन
ब्लू
कलर
ऑप्शन
में
लॉन्च
हुआ ये 5
G
स्मार्टफोन
8.2
mm
पतला है।
कलर ऑप्शन
Photo: Realme
एंड्रॉयड
15 पर
बेस्ड
रियलमी
UI 6.0
पर रन करने वाले
रियलमी
के नए
स्मार्टफोन
की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये (
6GB
रैम और 128
GB
स्टोरेज
) है।
शुरुआती कीमत
Photo: Realme
खास बात ये है कि
स्मार्टफोन
में 10
GB
डायनेमिक
रैम
एक्सपेंशन
और
माइक्रो
एसडी
कार्ड
स्लॉट
भी है।
रैम
एक्सपेंशन
Photo: Realme
आपको बता दें कि ये
स्मार्टफोन
8
GB
रैम और 256
GB
स्टोरेज
,
8GB
रैम और 128
GB
स्टोरेज
वेरिएंट
में भी उपलब्ध है।
वेरिएंट
Photo: Realme
सैमसंग
का सस्ता
स्मार्टफोन
, कीमत
महज
इतनी
Click Here