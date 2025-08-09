By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 09, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

शादी की सालगिरह पर RCB के जितेश शर्मा ने शेयर कीं वाइफ संग तस्वीरें

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के धाकड़ बल्लेबाज जितेश शर्मा ने बीते 8 अगस्त को शादी की सालगिरह मनाई।

उन्होंने अपनी वाइफ के साथ की कुछ तस्वीरें को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए 'हैप्पी एनिवर्सरी' लिखा।

जितेश ने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा- "जाहिर है हम दोनों लंबे समय तक इसमें बने रहेंगे। शादी की सालगिरह मुबारक!"

बता दें कि जितेश शर्मा की वाइफ का नाम शलाका मकेश्वर है।

दोनों ने साल 2024 में पहले सगाई की थी और उसके बाद शादी के बंधन में बंधे थे।

शादी से पहले दोनों ने एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था और जानने समझने में वक्त लिया था।

शलाका मकेश्वर महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाली हैं।

जितेश शर्मा भी मूल रूप से महाराष्ट्र के ही निवासी हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हुआ था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जितेश शर्मा की वाइफ शलाका नागपुर की एक कंपनी में बतौर सीनियर इंजीनियर काम कर रही हैं।

