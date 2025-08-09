By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 09, 2025
शादी की सालगिरह पर RCB के जितेश शर्मा ने शेयर कीं वाइफ संग तस्वीरें
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के धाकड़ बल्लेबाज जितेश शर्मा ने बीते 8 अगस्त को शादी की सालगिरह मनाई।
जितेश शर्मा की शादी की सालगिरह
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अपनी वाइफ के साथ की कुछ तस्वीरें को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए 'हैप्पी एनिवर्सरी' लिखा।
शेयर कीं तस्वीरें
Pic Credit: Social Media
जितेश ने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा- "जाहिर है हम दोनों लंबे समय तक इसमें बने रहेंगे। शादी की सालगिरह मुबारक!"
लिखा ये कैप्शन
Pic Credit: Social Media
बता दें कि जितेश शर्मा की वाइफ का नाम शलाका मकेश्वर है।
वाइफ का नाम
Pic Credit: Social Media
दोनों ने साल 2024 में पहले सगाई की थी और उसके बाद शादी के बंधन में बंधे थे।
2024 में की थी शादी
Pic Credit: Social Media
शादी से पहले दोनों ने एक-दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था और जानने समझने में वक्त लिया था।
लंबे समय तक किया था डेट
Pic Credit: Social Media
शलाका मकेश्वर महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाली हैं।
पुणे की हैं वाइफ
Pic Credit: Social Media
जितेश शर्मा भी मूल रूप से महाराष्ट्र के ही निवासी हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हुआ था।
जितेश भी महाराष्ट्र के हैं
Pic Credit: Social Media
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जितेश शर्मा की वाइफ शलाका नागपुर की एक कंपनी में बतौर सीनियर इंजीनियर काम कर रही हैं।
नागपुर में इंजीनियर
Pic Credit: Social Media
