10 तस्वीरों में देखिए पांड्या परिवार

इंडियन स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या अक्सर खेल के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी लाइमलाइट में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

क्रुणाल पांड्या के परिवार में कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

क्रुणाल पांड्या की मां का नाम नलिनी पांड्या है जो कि एक हाउस वाइफ हैं।

क्रुणाल पांड्या की मां

क्रुणाल पांड्या के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। क्रुणाल के पिता का नाम हिमांशु था।

दिवंगत पिता

क्रुणाल के भाई भारतीय स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या तो किसी पहचान के मोहताज नहीं।

भाई

क्रुणाल की वाइफ पंखुडी शर्मा है। इस कपल ने 27 दिसंबर 2017 में शादी कर ली थी।

वाइफ

पंखुड़ी ने जुलाई 2022 में अपने पहले बच्चे कवीर का इस दुनिया में स्वागत किया था।

बेटा कबीर

26 अप्रैल 2024 को इस कपल ने अपने दूसरे बच्चे के जन्म की जानकारी दी थी। क्रुणाल के दूसरे बेटे का नाम वायु है।

बेटा वायु

छोटे भाई हार्दिक का मॉडल नताशा स्टानकोविक से एक बेटा है जिनका नाम अगस्त्य है। नताशा और हार्दिक का 2024 में तलाक हो चुका है।

भतीजा

