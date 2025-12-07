By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 07, 2025
रविवार को इस विधि से करें सूर्य देव की पूजा, मिलेंगे ये लाभ
हिंदू धर्म में हर तिथि और हर दिन किसी न किसी देवता और भगवान को समर्पित है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है।
सूर्य देव को समर्पित
भगवान सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्य देव की पूरे विधि-विधान से पूजा करने से जातक की मनोकामना पूरी होती है।
ग्रहों का राजा
साथ ही मान-सम्मान में बढ़ोतरी होती है। लेकिन इसके लिए जातक को रविवार को सही तरीके सूर्य देव की पूजा करनी होगी।
मान-सम्मान में बढ़ोतरी
सूर्य देव की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ, धुले हुए वस्त्र पहनें।
विधि
इसके बाद तांबे के लोटे में जल लें और उसमें हल्दी, रोली, कुमकुम, लाल फूल और थोड़े से अक्षत डालें।
अक्षत डालें
मंत्र
फिर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, उगते सूर्य को "ॐ सूर्याय नमः" या "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं।
सूर्य की ओर देखें
ध्यान रहे कि जल की धार बनाते समय सूर्य की किरणों को जरूर देखें।
भोग लगाएं
रविवार को सूर्य देव की पूजा के लिए आप गुड़, गेहूं, लाल फल और गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं।
अर्पित करें ये चीजें
साथ ही लाल फूल, लाल वस्त्र और लाल चंदन भी अर्पित करें, क्योंकि सूर्य देव को लाल रंग की वस्तुएं प्रिय होती हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
