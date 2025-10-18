By Mohit
PUBLISHED Oct 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
कितनी पढ़ी-लिखी हैं जडेजा की वाइफ?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की वाइफ रिवाबा गुजरात कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर हैं।
एजुकेशन मिनिस्टर
Source: Insta
गुजरात की राजकोट पश्चिमी विधानसभा सीट से पहली बार की विधायक रिवाबा की उपलब्धि पर जडेजा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुशी जाहिर की।
पहली बार की विधायक
Source: Insta
आज हम आपको रिवाबा कितना पढ़ी लिखी हैं इस बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
Source: Insta
रिवाबा जडेजा का जन्म 2 नवंबर 1990 को गुजरात के राजकोट में हुआ था।
राजकोट में जन्म
Source: Insta
रिवाबा ने आत्मीय इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, राजकोट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की हुई है।
मैकेनिकल इंजीनियर
Source: Insta
जडेजा की वाइफ ने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर जामनगर उत्तर सीट से चुनाव लड़ा था।
2022 में जीतीं
Source: Insta
रिवाबा जडेजा की बहन नैना की काफी अच्छी दोस्त हैं। इस कपल ने 17 अप्रैल 2016 को शादी कर ली थी।
बहन की दोस्त
Source: Insta
कपल की एक बेटी भी है जिनका नाम निध्याना है। रिवाबा ने 8 जून 2017 को निध्याना को जन्म दिया था।
एक बेटी भी
Source: Insta
रिवाबा अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पति और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रही हैं।
करती हैं चीयर
Source: Insta
पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसकी वाइफ है मॉडल
Click Here