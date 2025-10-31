By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 31, 2025
रवीना टंडन के क्लासिक सूट कलेक्शन की झलक!
बॉलीवुड की मस्त-मस्त गर्ल रवीना टंडन जितनी कमाल अदाकारा हैं, उतना ही कमाल उनका ड्रेस सेंस भी है।
रवीना टंडन
Instagram: officialraveenatandon
खासतौर पर ट्रेडिशनल लुक्स में रवीना परफेक्ट फैशन गोल्स देती हैं। उनकी एथनिक वॉर्डरोब में एक से एक सूट्स शामिल हैं।
एथनिक स्टाइल
Instagram: officialraveenatandon
अनारकली से लेकर पटियाला और शरारा तक, रवीना का सूट कलेक्शन एकदम ट्रेंडी और क्लासिक है।
सूट लुक्स
Instagram: officialraveenatandon
रवीना ने आइवरी और गोल्ड टोन का अनारकली सूट पहना है जिसके साथ लाल दुपट्टा बेहद खूबसूरत लग रहा है।
खूबसूरत
Instagram: officialraveenatandon
रवीना ने पेस्टल कलर का फ्लोरल पैटर्न वाला सूट पहना है जिसमें वो काफी कूल और स्टाइलिश लग रही हैं।
फ्लोरल मैजिक
Instagram: officialraveenatandon
रवीना का ये फ्यूजन लुक भी कुछ कम नहीं है। शॉर्ट कुर्ती के साथ धोती स्टाइल स्कर्ट काफी आकर्षक लग रही है।
फ्यूजन
Instagram: officialraveenatandon
रवीना का ये सुर्ख लाल सूट फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट चॉइस है। इसके साथ ऑरेंज दुपट्टे का कंट्रास्ट शानदार है।
ट्रेडिशनल
Instagram: officialraveenatandon
पीले रंग का ये शरारा सेट हद से ज्यादा सुंदर है और रवीना ने बखूबी स्टाइल भी किया है। शादी में संगीत और डीजे नाइट जैसे इवेंट्स के लिए परफेक्ट है।
स्टाइलिश शरारा
Instagram: officialraveenatandon
