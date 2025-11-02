By Mohit
PUBLISHED Nov 2, 2025
ये है श्रीलंका में मौजूद रावण का महल!
राणव का जिक्र हो तो सोने की लंका का जिक्र भी जरूर होता है। क्या आप जानते हैं कि रावण का महल कहां है?
जरूर होता है जिक्र
श्रीलंका में सिगिरिया नाम की एक जगह है जहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे रावण का महल कहा जाता है।
रावण का महल
श्रीलंका की संस्कृति और इतिहास के प्रमाण को संजोए सिगरिया शहर के खंडहर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये कभी किसी राजा की राजधानी हुआ करती थी।
प्रमाण संजोए हुए है
बेहद प्राचीन महल के ये अवशेष सिगरिया रॉक चट्टान चोटी पर आज भी मौजूद हैं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
आकर्षण का केंद्र
वास्तुकला ऐसी जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। महल में 1 हजार सीढ़ियां और गजब का वॉटर सिस्टम है।
वॉटर सिस्टम
यहां पर कई ऐसे अवशेष हैं जो कि दुनियाभर के पर्यटकों को यहां खींच ले आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि माता सीता को कुछ दिनों तक यही पर रखा गया था।
ऐसी भी मान्यता
आपको बता दें कि श्रीलंका के प्रसिद्ध स्मारकों में शुमार सिगरिया का ये प्राचीन स्ट्रक्चर 180 मीटर ऊंची चट्टान पर है।
180 मीटर ऊंचाई
चट्टान इतनी ऊंची है कि जंगल के बाहर से ही नजर आने लगती है। कई इतिहासकार सिगरिया को रावण से जोड़कर देखते हैं।
जंगल के बाहर से ही
ऐसा भी कहा जाता है कि इस महल को धन के देवता कुबेर ने बनवाया था।
कुबेर ने बनवाया था
सिगरिया को एक समय पर बौद्ध मठ भी माना जाता था। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी तक यहां बौद्ध भिक्षु रहते थे।
बौद्ध भिक्षु रहते थे
