By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 16, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
राशा थडानी के रॉयल सूट लुक्स!
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी चर्चित स्टार किड्स में से एक हैं जिनके स्टाइल के चर्चे जोरों पर होते हैं।
राशा थडानी
Instagram:
rashathadani
एथनिक अटायर में भी राशा बेहद खूबसूरत लगती हैं और उनकी वॉर्डरोब में एक से एक सूट हैं।
सूट लुक्स
Instagram:
rashathadani
राशा का क्लासिक सूट कलेक्शन त्योहारों से लेकर शादी तक के लिए परफेक्ट है, यंग गर्ल्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है।
फैशन गोल्स
Instagram:
rashathadani
सुर्ख लाल रंग के इस शरारा सेट में राशा बला की खूबसूरत लग रही हैं और परफेक्ट वेडिंग फैशन गोल्स दे रही हैं।
रॉयल रेड
Instagram:
rashathadani
फ्लोरल प्रिंट वाला ये राशा का शरारा सेट त्योहारों के लिए परफेक्ट चॉइस है।
फ्लोरल
Instagram:
rashathadani
हॉल्टर नेक वाला ये सूट बेहद खूबसूरत और यूनिक है। वहीं, इसका कलर कॉम्बो भी लाजवाब है।
जरा हटके
Instagram:
rashathadani
लड्डू पीले रंग का ये सूट भी शानदार है, ग्रेस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बो है।
लड्डू पीला
Instagram:
rashathadani
हॉट पिंक कलर का ये कुर्ता सेट एकदम ट्रेंडी और स्टाइलिश है, जरूर फॉलो कर सकती हैं।
स्ट्रेट कुर्ता सेट
Instagram:
rashathadani
शरवरी वाघ के मॉडर्न एथनिक आउटफिट्स
Click Here