रामचरितमानस के इन 4 चौपाईयों का करें जाप, दूर होंगे संकट
श्री रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। इसमें चौपाई की संख्या 4608 है।
चौपाईयां
रामचरितमानस की हर चौपाई जीवन को सही रास्ता दिखाता है। आज हम 4 ऐसे ही चमत्कारिक चौपाई के बारे में बताएंगे जिनके जाप से कई संकट खत्म होते हैं।
चमत्कारिक चौपाई
‘गुरु गृह गए पढ़न रघुराई.अल्पकाल विद्या सब आई..' इस चौपाई के जाप से पढ़ाई लिखाई में आ रही बाधा दूर होती है।
पहली चौपाई
यदि तमाम प्रयासों के बाद करियर, कारोबार का कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपको रोज रामचरित मानस के इस चौपाई का जप करना चाहिए।
करियर की तरक्की के लिए
चौपाई है- बिस्व भरन पोषन कर जोई. ताकर नाम भरत अस होई..
दूसरा चौपाई
दीनदयाल बिरिदु संभारी. हरहुनाथ मम संकट भारी..।। इस चौपाई का जाप करने से हर संकट खत्म होता है।
तीसरी चौपाई
यदि बहुत मेहनत करने के पास भी आर्थिक दिक्कतें दूर नहीं हो रही हैं, तो आप हर मंगलवार को इस चौपाई का एक माला जप अवश्य करना चाहिए।
सुख संपदा बढ़ाने वाली चौपाई
चौपाई है- रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई, उमगि अवध अंबुधि कहुँ आई।।
चौथी चौपाई
ध्यान रहे कि चौपाई हमेशा सही उच्चारण करते हुए करनी चाहिए। मानस की चौपाई का जाप तुलसी की माला से करना उत्तम माना गया है।
ध्यान रखें ये बातें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
