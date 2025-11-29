By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
सभी दुखों को दूर करेगी रामचरित मानस की ये 3 चौपाई!
हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्रीराम का नाम ऐसी चमकती मणि है जिसका प्रकाश जीवन के सभी अंधियारे को दूर करते हैं।
श्रीराम का नाम
साथ ही उनका नाम लेने मात्र से ही साध को सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। राम नाम को मुक्ति का महामंत्र भी माना जाता है
महामंत्र
मर्यादा पुरुषोतम भगवान राम की महिमा का गान श्री रामचरित मानस में चौपाईयों के माध्यम से किया गया है।
माध्यम
मान्यता है कि रामचरित मानस में कई ऐसी चौपाईयां हैं जिनका जप करने मात्र से व्यक्ति के सारे दुख-दोष दूर हो जाते हैं।
चौपाईयां
राम भगति मनि उर बस जाकें. दु:ख लवलेस न सपनेहुँ ताकें।
पहली चौपाई
राम नाम की मणि
इस चौपाई में तुलसी जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान राम के नाम की मणि रहती है, उसे सपने में भी किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होता है।
दूसरी चौपाई
मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी।।
मंगल करने वाले राम
इस चौपाई का पाठ करने वाले व्यक्ति पर भगवान राम की कृपा हमेशा बरसती रहती है क्योंकि भगवान राम सभी प्रकार के अमंगल को हर करके मंगल करने वाले हैं।
तीसरी चौपाई
दैहिक दैविक भौतिक तापा।
राम राज नहिं काहुहिं ब्यापा।।
इसके जाप से रोग, शोक और दोष सभी दूर होते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
तकिये के नीचे काली मिर्च रखने से क्या होता है?
Click Here