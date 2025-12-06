By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 06, 2025
रामा या श्यामा: घर में कौन सा तुलसी लगाना शुभ, जानें नियम
सनातन परंपरा में तुलसी को धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पत्नी का प्रतीक माना गया है। इसलिए इसे घर में लगाया जाता है।
लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर भ्रम में रहते हैं कि घर में लगाने के लिए श्यामा और रामा में से कौन सी तुलसी उत्तम है?
सबसे पहले बात रामा तुलसी की जो अधिकांश घरों में आपको देखने को मिल जाएगी।
इस तुलसी की पत्तियां पूर्ण रूप से हरे रंग की होती हैं और हिंदू मान्यता के अनुसार यह तुलसी सुख-सौभाग्य और पवित्रता की प्रतीक होती है।
मान्यता है कि जिस घर में यह तुलसी होती है, वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
श्यामा तुलसी थोड़ी सांवले रंग की फिर कहें हल्के बैंगनी या काले रंग की होती है।
श्यामा तुलसी के मुकाबले इसका स्वाद थोड़ा कम मीठा होता है, लेकिन यह किसी भी प्रकार से रामा तुलसी के मुकाबले कमतर नहीं होती है।
हिंदू मान्यता के अनुसार घर में रामा और श्यामा दोनों तुलसी को लगाया जा सकता है। दोनों ही समान रूप से पूजनीय और पुण्यदायी हैं।
श्यामा तुलसी का संबंध जहां भगवान श्रीकृष्ण से माना जाता है तो वहीं रामा तुलसी को श्री राम की पूजा से जोड़कर देखा जाता है।
वास्तु के अनुसार अत्यधिक पवित्र माने जाने वाली तुलसी के पौधे को लगाने के लिए उत्तर दिशा को सबसे उत्तम माना गया है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
