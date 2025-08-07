By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 07, 2025
रक्षाबंधन पर नहीं बांध पा रहे राखी, तो जानें कब बांध सकते हैं?
हर साल रक्षाबंधन का पर्व सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार 9 अगस्त को यह पर्व मनाया जाएगा।
रक्षाबंधन भाई और बहन की पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं।
भाई इस दिन अपनी बहनों को प्यारे-प्यारे उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं।
हालांकि कई बार किसी कारणवश कई बहनें अपने भाई को राखी नहीं बांध पाती हैं।
लेकिन अगर आपके साथ ऐसी स्थिति है, तो 3 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन आप भाई कलाई पर राखी बांध सकती हैं।
यदि आप रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं बांध पाई हैं, तो दूज के दिन राखी बांध सकते हैं। या रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं।
यह तिथि रक्षाबंधन के एक दिन बाद आती है। दूज का यह दिन 10 अगस्त को दोपहर 12:09 से प्रारंभ होकर 11 अगस्त को सुबह साढ़े 10 बजे तक रहेगा।
भाद्रपद चतुर्थी के दिन भी राखी बांध सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि चतुर्थी गुरुवार को नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आप 12 अगस्त को राखी बांध सकते हैं।
भाद्रपद की अष्टमी को राखी बांध सकते हैं। यह तिथि 16 अगस्त को है। इस दिन शुभ मुहूर्त देखकर राखी बांध सकते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
