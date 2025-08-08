By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 08, 2025
Faith
इन चीजों से मिलकर बनता है वैदिक राखी, जानें पहनने के लाभ
हिंदू धर्म में श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 9 अगस्त, शनिवार को है।
इस पावन पर्व पर बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उसके सुख-समृद्धि की कामना करते हुए और उससे आजीवन स्वयं की रक्षा का वचन लेती हैं।
इस दिन भाई की कलाई में वैदिक राखी बांधना बेहद शुभ होता है। लेकिन इसे बाजार में ढूढ़ पाना मुश्किल है।
दूर्वा याने घास, अक्षत, चंदन, सरसों और केसर को मिलाकर जो राखी बनाई जाती है, उसे ही वैदिक राखी कहते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि इसमें कई सारे तत्वों को मिलाकर एक रक्षा सूत्र बनाया जाता है, जो भाई के लिए बेहद खास होता है।
वैदिक राखी में दूर्वा का इस्तेमाल किया गया है, जो जीवन में स्थिरता, दीर्घायु और विघ्ननाश का कारक होती है। जबकि अक्षत अखंड का प्रतीक माना जाता है।
केसर वैदिक राखी की ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे अग्नि तत्व कहा जाता है।चंदन मन को शांति देता है।
साथ ही, विवेक, शुद्ध बुद्धि को बढ़ाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल भी वैदिक राखी में किया जाता है।
वैदिक राखी में इस्तेमाल होने वाले सरसों के दाने शनि दोष से सुरक्षा, दुष्ट दृष्टि से बचाव करता है। इससे वैदिक राखी और खास हो जाती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
