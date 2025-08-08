By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 08, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
रात में राखी बांधना शुभ या अशुभ?
रक्षाबंधन का पावन पर्व श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस साल ये पर्व 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन मनाया जा रहा है।
9 अगस्त को है राखी
राखी का पर्व भाई-बहन को समर्पित होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं।
भाई-बहन को समर्पित
इसके साथ ही वो अपनी भाई की लंबी उम्र, सुरक्षा और समृद्धि की कामना करती हैं।
कामना
राखी बांधने के बाद भाई बहनों को रक्षा और सहयोग का वचन देता है।
वचन
इस बार भद्रा नहीं है, तो ऐसे में राखी बांधने का मुहूर्त भी काफी देर तक रहेगा। बहनें सुबह से लेकर दोपहर तक भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं।
भद्रा काल
लेकिन सवाल यह है कि क्या रात में राखी बांधना चाहिए या नहीं? क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि सूर्योदय के बाद या रात में राखी नहीं बांधनी चाहिए।
रात में बांधनी चाहिए राखी?
ज्योतिषियों की मानें, तो राखी बांधने का संबंध सुबह, दोपहर या रात के समय से नहीं है। इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखना होता है।
कोई संबंध नहीं
राखी बांधते वक्त भद्रा काल का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यह काल अशुभ माना जाता है।
भद्रा काल न हो
दूसरा ये है कि बहनों को हमेशा शुभ मुहूर्त ही देखकर भाई की कलाई में राखी बांधनी चाहिए। इससे भाग्योदय होता है।
शुभ मुहूर्त में बांधे
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
रक्षाबंधन पर नहीं बांध पा रही हैं राखी, तो जानें कब बांध सकते हैं?
Click Here