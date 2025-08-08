By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 08, 2025

राखी स्पेशल: बॉलीवुड के चर्चित भाई-बहन

बॉलीवुड में भाई-बहनों की ये जोड़ियां अक्सर सुर्खियों में रहती हैं।

बॉलीवुड

प्रियंका-सिद्धार्थ: प्रियंका चोपड़ा और सिद्धार्थ चोपड़ा दोनों ही बॉलीवुड के चर्चित भाई-बहन की जोड़ियों में से एक हैं।

1

रणबीर-रिद्धिमा: रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर साहनी के फिल्म इंडस्ट्री में चर्चे जोरों पर रहते हैं।

2

कार्तिक-कृतिका: कार्तिक आर्यन अपनी बहन के साथ प्यार और मस्ती भरा बॉन्ड शेयर करते हैं।

3

इब्राहिम-सारा: इब्राहिम अली खान और सारा भी बॉलीवुड के सबसे क्यूट भाई-बहनों में से एक हैं।

4

खान सिबलिंग्स: किंग खान के बच्चे आर्यन, सुहाना और अबराम खान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं।

5

अहान-अथिया: सुनील शेट्टी के बच्चे अहान और अथिया भी बॉलीवुड के लविंग सिबलिंग्स में से एक हैं।

6

कपूर सिबलिंग्स: अर्जुन कपूर अपनी बहनों के साथ एक खूबसूरत बॉन्ड शेयर करते हैं।

7

