By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 24, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

राखी गुलजार की सादगी पर आ जायेगा दिल, देखें 10 फोटोज

70-80 दशक में राखी गुलजार फिल्मी पर्दे पर खूब छाई रहीं। राखी की खूबसूरती, स्माइल पर लोग फिदा थे।

राखी गुलजार

PC: Pinterest

राखी गुलजार ने तमाम हिट फिल्में दीं, बड़े स्टार्स संग काम किया और दो शादियां कीं। लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिला। चलिए आज उनके बारे में जानते हैं।

करियर-जिंदगी

PC: Pinterest

राखी का जन्म आजादी के साथ 15 अगस्त 1947 में हुआ। उनके माता-पिता ने उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाया।

बंगाल में जन्मीं

PC: Pinterest

राखी को शुरू से अभिनय में रुचि थी। ऐसे में उन्होंने बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू किया।

अभिनय में रुचि

PC: Pinterest

बॉलीवुड डेब्यू

साल 1967 में राखी ने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म 'जीवन मृत्यु' से बॉलीवुड में डेब्यू किया।

PC: Pinterest

पहली शादी

राखी ने पहली शादी 16 साल की उम्र में पत्रकार-निर्देशक अजय विश्वास से की। ये लंबी नहीं चली और 18 की उम्र में तलाक हुआ।

PC: Pinterest

गुलजार से मुलाकात

PC: Pinterest

फिल्मों में आने के बाद राखी की मुलाकात गुलजार से हुई। पहले दोस्ती और फिर प्यार हुआ। 1973 में दोनों ने शादी रचाई।

टूट गई शादी

PC: Pinterest

राखी की दूसरी शादी से बेटी मेघना गुलजार हुईं। लेकिन ये शादी नहीं टिक पाई। इसके पीछे वजह थी एक शर्त।

क्या थी शर्त

PC: Pinterest

गुलजार ने शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्में नहीं करेंगी। जबकि उन्होंने फिल्मों में काम किया और यही बात रिश्ते में दरार की वजह बनी।

अकेले रहती हैं

अब राखी पनवेल के फॉर्म हाउस में अकेले रहती हैं। वह बेटी और गुलजार से मिलने कभी-कभी आ जाती हैं।

PC: Pinterest

शाहरुख खान के कहने पर आमिर खान को मिली थी यह फिल्म, रिलीज होते ही तोड़े थे कई रिकॉर्ड

 Click Here