राखी गुलजार की सादगी पर आ जायेगा दिल, देखें 10 फोटोज
70-80 दशक में राखी गुलजार फिल्मी पर्दे पर खूब छाई रहीं। राखी की खूबसूरती, स्माइल पर लोग फिदा थे।
राखी गुलजार
राखी गुलजार ने तमाम हिट फिल्में दीं, बड़े स्टार्स संग काम किया और दो शादियां कीं। लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिला। चलिए आज उनके बारे में जानते हैं।
करियर-जिंदगी
राखी का जन्म आजादी के साथ 15 अगस्त 1947 में हुआ। उनके माता-पिता ने उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाया।
बंगाल में जन्मीं
राखी को शुरू से अभिनय में रुचि थी। ऐसे में उन्होंने बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू किया।
अभिनय में रुचि
बॉलीवुड डेब्यू
साल 1967 में राखी ने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म 'जीवन मृत्यु' से बॉलीवुड में डेब्यू किया।
पहली शादी
राखी ने पहली शादी 16 साल की उम्र में पत्रकार-निर्देशक अजय विश्वास से की। ये लंबी नहीं चली और 18 की उम्र में तलाक हुआ।
गुलजार से मुलाकात
फिल्मों में आने के बाद राखी की मुलाकात गुलजार से हुई। पहले दोस्ती और फिर प्यार हुआ। 1973 में दोनों ने शादी रचाई।
टूट गई शादी
राखी की दूसरी शादी से बेटी मेघना गुलजार हुईं। लेकिन ये शादी नहीं टिक पाई। इसके पीछे वजह थी एक शर्त।
क्या थी शर्त
गुलजार ने शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्में नहीं करेंगी। जबकि उन्होंने फिल्मों में काम किया और यही बात रिश्ते में दरार की वजह बनी।
अकेले रहती हैं
अब राखी पनवेल के फॉर्म हाउस में अकेले रहती हैं। वह बेटी और गुलजार से मिलने कभी-कभी आ जाती हैं।
