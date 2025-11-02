By Mohit
टीम इंडिया के साथ साए की तरह रहती हैं ये
इंडियन क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में कई सदस्य हैं जो कि टीम की अलग-अलग जरूरत के लिए काम करते हैं।
टीम स्टाफ में एक लेडी स्टाफ भी हैं जो कि टीम इंडिया के साथ साए की तरह रहती हैं।
लेडी का नाम रजल अरोड़ा हैं जो कि टीम की सोशल मीडिया मैनेजर हैं।
रजल अरोड़ा को अक्सर ड्रेसिंग रूम में तो देखा ही जाता रहा है साथ ही वे मैदान पर भी नजर आती रही हैं।
टीम इंडिया के साथ भी वे अक्सर ट्रेवल करते हुए दिखती हैं चाहे विदेश दौरा ही क्यों न हो।
वे साल 2015 से ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ काम कर रही हैं।
टीम इंडिया से जुड़ी रहने वाली रजल आईपीएल की डिजिटल और मीडिया मैनेजर के रूप में भी काम करती हैं।
रजल को पत्रकारिता का भी लंबा अनुभव रहा है और उनका असली नाम राज लक्ष्मी अरोड़ा है।
करियर की शुरुआत बतौर कंटेंट राइटर की थी। अपने लंबे अनुभव के दम पर वे मीडिया और टीम इंडिया के क्रिकेटर्स के बीच तालमेल बैठा रही हैं।
