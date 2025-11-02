By Mohit
PUBLISHED Nov 2, 2025

 Cricket

टीम इंडिया के साथ साए की तरह रहती हैं ये

इंडियन क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में कई सदस्य हैं जो कि टीम की अलग-अलग जरूरत के लिए काम करते हैं।

जरूरत के लिए

टीम स्टाफ में एक लेडी स्टाफ भी हैं जो कि टीम इंडिया के साथ साए की तरह रहती हैं।

साए की तरह

लेडी का नाम रजल अरोड़ा हैं जो कि टीम की सोशल मीडिया मैनेजर हैं।

क्या करती हैं?

रजल अरोड़ा को अक्सर ड्रेसिंग रूम में तो देखा ही जाता रहा है साथ ही वे मैदान पर भी नजर आती रही हैं।

मैदान पर भी

टीम इंडिया के साथ भी वे अक्सर ट्रेवल करते हुए दिखती हैं चाहे विदेश दौरा ही क्यों न हो।

विदेश दौरे पर भी

वे साल 2015 से ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ काम कर रही हैं।

हो चुके 10 साल

टीम इंडिया से जुड़ी रहने वाली रजल आईपीएल की डिजिटल और मीडिया मैनेजर के रूप में भी काम करती हैं।

आईपीएल में भी

रजल को पत्रकारिता का भी लंबा अनुभव रहा है और उनका असली नाम राज लक्ष्मी अरोड़ा है।

असली नाम जानिए

करियर की शुरुआत बतौर कंटेंट राइटर की थी। अपने लंबे अनुभव के दम पर वे मीडिया और टीम इंडिया के क्रिकेटर्स के बीच तालमेल बैठा रही हैं।

तालमेल बैठा रही हैं

