By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी: इंस्टाग्राम पर किसे ज्यादा फॉलो करते हैं लोग?
नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वहीं राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। इन दोनों नेताओं की आपस में तुलना भी होती रहती है।
नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी
सोशल मीडिया इन दिनों अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गया है, इसलिए ये नेता भी इन प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव नजर आते हैं।
सोशल मीडिया पर एक्टिव
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों काफी एक्टिव नजर आते हैं।
इंस्टाग्राम पर दोनों एक्टिव
ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर इंस्टाग्राम पर इन दोनों में से किसके फॉलोअर्स ज्यादा है।
किसके ज्यादा फॉलोअर्स
आइए आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितने मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं।
जानिए किसके कितने फॉलोअर्स
सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट narendramodi है।
नरेंद्र मोदी
इस अकाउंट को मौजूदा समय में 96.4M यूजर्स फॉलो करते हैं।
इतने मिलियन लोग करते हैं फॉलो
राहुल गांधी की बात करें तो उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम rahulgandhi है।
राहुल गांधी
मौजूदा समय में इस अकाउंट को 11.4M लोग फॉलो करते हैं। इस तरह देखा जाए तो इंस्टाग्राम पर नरेंद्र मोदी की तुलना में राहुल गांधी को बहुत कम यूजर्स फॉलो करते हैं।
इतने मिलियन फॉलोअर्स
