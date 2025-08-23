By Vimlesh Kumar Bhurtiya
राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी: इंस्टाग्राम पर किसे ज्यादा फॉलो करते हैं लोग?

नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वहीं राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। इन दोनों नेताओं की आपस में तुलना भी होती रहती है।

नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी

सोशल मीडिया इन दिनों अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गया है, इसलिए ये नेता भी इन प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव नजर आते हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों काफी एक्टिव नजर आते हैं।

ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर इंस्टाग्राम पर इन दोनों में से किसके फॉलोअर्स ज्यादा है।

आइए आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को कितने मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं।

सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी का आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट narendramodi है।

इस अकाउंट को मौजूदा समय में 96.4M यूजर्स फॉलो करते हैं।

राहुल गांधी की बात करें तो उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम rahulgandhi है।

मौजूदा समय में इस अकाउंट को 11.4M लोग फॉलो करते हैं। इस तरह देखा जाए तो इंस्टाग्राम पर नरेंद्र मोदी की तुलना में राहुल गांधी को बहुत कम यूजर्स फॉलो करते हैं।

