By Mohit
PUBLISHED Dec 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
राहुल ने की मेस्सी से मुलाकात, तस्वीरें
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को हैदराबाद में महान
फुटबॉलर
लियोनेल
मेस्सी
संग मुलाकात की।
हैदराबाद में मुलाकात
मुलाकात की तस्वीरें
सोशल
मीडिया पर जमकर
वायरल
है। इस दौरान
तेलंगाना
सीएम
रेवंत
रेड्डी
भी
मोजूद
थे।
रेड्डी
भी मौजूद थे
मेस्सी
‘
जीओएटी
भारत
दौरा
2025'
के
लिए
तीन
दिन
में
चार
शहरों
की
विजिट
पर हैं।
ऐसे
में
मेस्सी
के
इस
दौरे
की
जमकर
चर्चा
है
।
जमकर चर्चा
लोकसभा में नेता
प्रतिपक्ष
राहुल ने
मेस्सी
संग मुलाकात की
वीडियो
अपने
सोशल
मीडिया अकाउंट पर शेयर की है।
शेयर की
मेस्सी
ही नहीं राहुल ने
इंटर
मियामी
टीम और
लुइज
सुआरेज
,
रोड्रिगो
डी
पॉल
के साथ की
वीडियो
भी शेयर की।
सुआरेज और पॉल भी
वहीं
अर्जेंटीना
के
स्टार
फुटबॉलर
ने राजीव गांधी स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ के बीच कुछ
स्पोर्ट्स
स्किल्स
दिखाई।
स्किल्स
दिखाई
आपको बता दें कि हैदराबाद से पहले
मेस्सी
कोलकाता पहुंचे थे। इस दौरान स्टेडियम में कुछ समय बिताने के बाद वे वहां से निकल गए थे।
हैदराबाद से पहले
सॉल्ट
लेक स्टेडियम (
विवेकानंद
युवा भारती क्रीड़ांगन (
VYBK) )
में आयोजित
इवेंट
में
मेस्सी
के जाने के बाद दर्शकों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ भी की।
जमकर हंगामा
आपको बता दें कि कोलकाता में
बॉलीवुड
एक्टर
शाहरुख
खान अपने सबसे छोटे बेटे
अबराम
के साथ
मेस्सी
से मिलने पहुंचे थे।
शाहरुख भी पहुंचे थे
सालगिरह
पर रोहित
रोमांटिक
, शेयर की तस्वीरें
