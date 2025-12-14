By Mohit
राहुल ने की मेस्सी से मुलाकात, तस्वीरें

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को हैदराबाद में महान फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी संग मुलाकात की।

मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इस दौरान तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी भी मोजूद थे। 

मेस्सीजीओएटी भारत दौरा 2025' के लिए तीन दिन में चार शहरों की विजिट पर हैं। ऐसे में मेस्सी के इस दौरे की जमकर चर्चा है

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने मेस्सी संग मुलाकात की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है।

मेस्सी ही नहीं राहुल ने इंटर मियामी टीम और लुइज सुआरेज, रोड्रिगो डी पॉल के साथ की वीडियो भी शेयर की।

वहीं अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर ने राजीव गांधी स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ के बीच कुछ स्पोर्ट्स स्किल्स दिखाई।

आपको बता दें कि हैदराबाद से पहले मेस्सी कोलकाता पहुंचे थे। इस दौरान स्टेडियम में कुछ समय बिताने के बाद वे वहां से निकल गए थे।

सॉल्ट लेक स्टेडियम (विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (VYBK) ) में आयोजित इवेंट में मेस्सी के जाने के बाद दर्शकों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ भी की।

आपको बता दें कि कोलकाता में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपने सबसे छोटे बेटे अबराम के साथ मेस्सी से मिलने पहुंचे थे।

