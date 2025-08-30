By Vimlesh Kumar Bhurtiya PUBLISHED August 30, 2025
राहुल द्रविड़ Vs विराट कोहली: टेस्ट और वनडे में किसके ज्यादा रन?
हाल ही में राहुल द्रविड़ ने विराट कोहली को लेकर एक बयान दिया जो चर्चा में आ गया। इस कारण अब दोनों बल्लेबाजों की आपस में तुलना भी होने लगी है।
राहुल द्रविड़ और विराट कोहली
Pic Credit: Social Media
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि इन दो महान बल्लेबाजों का करियर कैसा है, और कौन किस फॉर्मेट में किससे आगे है।
कौन किस फॉर्मेट में बेहतर?
Pic Credit: Social Media
सबसे पहले बात करते हैं राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में भारत के लिए वनडे और टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार से अधिक रन बनाए।
राहुल द्रविड़ का टेस्ट करियर
Pic Credit: Social Media
राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में कुल 164 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 286 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 52.31 की औसत से 13288 रन बनाए।
कुल मैच और रन
Pic Credit: Social Media
राहुल द्रविड़ ने अपने टेस्ट करियर में कुल 36 शतक और 63 अर्धशतक लगाए। उन्होंने टेस्ट में 5 दोहरे शतक भी लगाए।
शतक और अर्धशतक
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली के टेस्ट करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए कुल 123 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 210 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 46.85 की औसत के साथ 9230 रन बनाए।
विराट कोहली का टेस्ट करियर
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 30 शतक, 31 अर्धशतक और 7 दोहरे शतक लगाए।
विराट के शतक और अर्धशतक
Pic Credit: Social Media
इस तरह अगर आंकड़ों के आधार पर टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की राहुल द्रविड़ से तुलना करें तो कोहली द्रविड़ के आगे बहुत पीछे नजर आते हैं।
टेस्ट में राहुल द्रविड़ हैं बहुत आगे
Pic Credit: Social Media
वनडे क्रिकेट की बात करें तो द्रविड़ ने अपने करियर में कुल 344 वनडे मैच खेले जिसकी 318 पारियों में 39.17 की औसत के साथ 10889 रन बनाए। इस दौरान राहुल द्रविड़ ने 83 अर्धशतक और 12 शतक लगाए।
वनडे में द्रविड़ का प्रदर्शन
Pic Credit: Social Media
वहीं, विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने अपने वनडे करियर में अब तक कुल 302 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 290 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 57.88 की औसत के साथ कुल 14181 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 74 अर्धशतक और 51 शतक लगाए हैं।
वनडे में विराट का प्रदर्शन
Pic Credit: Social Media
इस तरह अगर वनडे क्रिकेट में दोनों खिलाड़ियों की तुलना की जाए तो राहुल द्रविड़ विराट कोहली से लगभग उतना ही पीछे नजर आते हैं जितना विराट कोहली द्रविड़ से टेस्ट क्रिकेट में।
वनडे में विराट बहुत आगे
Video Credit: Social Media
राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में कुल 1 टी-20 मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 31 रन बनाए थे। विराट ने टी-20 क्रिकेट में 4188 रन बनाए हैं। इस तरह विराट कोहली टी-20 क्रिकेट में भी द्रविड़ से बहुत आगे नजर आते हैं।
टी-20 में विराट से तुलना ही नहीं
Pic Credit: Social Media
