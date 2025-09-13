By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 13, 2025
राहु की महादशा से बचने के लिए क्या करें?
ज्योतिष में राहु की गिनती पाप ग्रहों में से होती है और आपकी कुंडली में इसकी अशुभ छाया पड़ते ही आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं।
मान्यतानुसार राहु तमस असुर है, जो राक्षसी सांप का मुखिया है। चलिए जानते हैं कि राहु की महादशा से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु की महादशा 18 साल तक रहती है।
इस दौरान व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता, झूठ बोलने की आदत में वृद्धि होना, झल करना, बुरे कर्मों में लीन रहने की समस्या से गुजरना पड़ता है।
राहु की महादशा से बचने के लिए भगवान भैरव नाथ के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
इसके साथ ही निर्बल की सेवा करें, गरीबों को दान दें।
सुसराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखें। शराब-सिगरेट आदि मादक पदार्थों का सेवन न करें।
रोजाना घर में चंदन की धूप का धुआं करने से भी राहु शांत होता है। साथ ही कुत्ते को भोजन कराएं।
नियमित रूप से 'ॐ रां राहवे नमः' का जाप करने से राहु के दुष्प्रभाव कम होते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
